Puerto Rico se alzó con la medalla de plata del Campeonato Panamericano Sub 23 al caer este sábado con marcador 4-1 ante el anfitrión Panamá, en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

El conjunto boricua cerró el torneo con balance de 4-1 y aseguró su clasificación a la Copa Mundial Sub 23 de 2026.

Además de Puerto Rico, también obtuvieron su pase las selecciones de Panamá y Cuba.“Aunque no la tuvimos toda con nosotros, le damos gracias al Señor, gracias a los muchachos, gracias a la Federación, al Dr. José Quiles y a todo su grupo de trabajo. Hicimos lo humanamente posible por ganar, pero no se pudo. Los muchachos trabajaron fuerte e hicieron lo máximo”, expresó Juan “Igor” González, dirigente del equipo nacional.

El lanzador Adriel González se apuntó la victoria por Panamá al cubrir toda la ruta con apenas cuatro imparables permitidos, siete ponches y tres boletos.

Los panameños tomaron el control en la cuarta entrada con una base por bolas a Héctor Rayo con las almohadillas llenas. El relevista Byron Madero cargó con la derrota tras permitir una anotación en 1.2 entradas.

En el quinto episodio, un sencillo de Germain Ruiz impulsó la segunda carrera y otro de Eduardo Vaughan trajo la tercera.

La única anotación de Puerto Rico llegó en la sexta entrada, producto de un sencillo de Edrick Félix que remolcó a Luis González.