El Equipo Nacional Sub 18 se metió de lleno en la lucha por la clasificación a la súper ronda de la U-18 World Baseball Cup de la WBSC este domingo, al superar 6-2 a Italia en el Okinawa Cellular Stadium, en Japón.

Con la victoria, Puerto Rico colocó su marca en 2-1, mientras los italianos quedaron con 0-3 en el sótano del grupo A.

Tres anotaciones en la primera entrada marcaron la diferencia para los boricuas, todas después de dos outs, tras aprovechar un error defensivo y cuatro bases por bolas.

El abridor Keniel Miranda brilló durante cuatro entradas con siete ponches y apenas dos hits permitidos para acreditarse el triunfo. Su hermano, Joniel Miranda, retiró a los últimos dos bateadores de Italia, el último por la vía del ponche.

En el cuarto episodio, Puerto Rico amplió la ventaja a 6-0 gracias a dos lanzamientos salvajes y un doblete de Javeth Carrión. Italia logró sus dos únicas carreras en la quinta entrada mediante una jugada de selección y un elevado de sacrificio.

“Fue un jueguito que había que ganar. Keniel Miranda hizo un trabajo excelente, vino tirando strikes y completó los cuatro innings que le pedimos. Pudo haber salido en una quinta entrada, pero también pensamos en lo que pueda pasar contra Cuba y Japón. Son torneos cortos, pero hay que ir manejando el pitcheo durante los juegos”, explicó Eddie González, dirigente de Puerto Rico.

El derrotado fue Mattia Muscio, quien apenas lanzó una entrada, en la que permitió tres carreras inmerecidas, aunque ponchó a seis.

El próximo compromiso del equipo boricua será esta noche, domingo, a las 9:30 p. m. (hora de Puerto Rico), frente a Cuba en el Nishizaki Stadium. El ganador se colocará en un escenario favorable para la clasificación a la segunda fase.