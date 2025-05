París. Rafael Nadal no ha empuñado una raqueta de tenis en los seis meses transcurridos desde el último partido de su extraordinaria carrera. Eventualmente, supone que lo hará de nuevo, aunque solo sea para prepararse para partidos de exhibición. Pero por ahora, está bien tomándose un tiempo alejado de las canchas en su retiro.

También aceptó sin problema darse cuenta, poco después de alejarse del deporte profesional, de que ya no sentía el mismo impulso competitivo que lo llevó a conquistar 22 títulos de Grand Slam. Ese total incluye unos notables 14 en Roland Garros, más campeonatos que cualquier otra persona ha ganado en uno de los torneos grandes del tenis, y el lugar donde este domingo se celebró un homenaje a su excelencia en el estadio principal.

PUBLICIDAD

Cuando jugaba al golf, por ejemplo, “no me importaba si perdía, si ganaba, si jugaba bien o mal. Era una sensación extraña para mí, y no divertida. No me gustó experimentarla, siendo honesto, porque entiendo el deporte de otra manera”.

Sin embargo, como era de esperarse, esa etapa pasó. Tiene sentido que el impulso que lo empujó durante dos décadas a triunfar, a mejorar, a seguir acumulando logros, no desapareciera del todo.

“Soy competitivo de nuevo”, dijo con una sonrisa. “Solo para que lo sepan, estoy disfrutando de mis competencias diarias cuando juego golf y cuando hago cosas, pero creo que de una forma mucho más saludable”.

Ahora dedica tiempo a su familia —su esposa y su hijo de 2 años estuvieron presentes en la cancha Philippe-Chatrier para el emotivo tributo— y a sus intereses empresariales, incluyendo su academia de tenis, una compañía hotelera, una empresa de suplementos nutricionales y su fundación benéfica.

“Estoy descubriendo”, dijo Nadal, quien cumplirá 39 años el 3 de junio, “qué es lo que realmente me motiva en esta nueva vida”.

¿Y en cuanto al tenis?

“Lo estoy disfrutando. No extraño mucho el tenis, porque siento que di todo lo que tenía. Llego al día de hoy con la tranquilidad de que no puedo estar en la cancha. Mi cuerpo no me lo permite. Y eso es todo. Estoy en paz”, continuó. “Hice todo lo que pude para tener la mejor carrera posible, y ahora estoy disfrutando esta nueva etapa de mi vida, que estoy seguro será menos emocionante que la carrera tenística”.

PUBLICIDAD

Explicó también que la adrenalina que genera el deporte es “imposible de encontrar en otras cosas en la vida”, pero eso no significa que vaya a ser menos feliz.

Tan singulares como fueron sus logros en París —no solo los 14 trofeos, desde el primero a los 18 años en 2005 hasta el último a los 36 en 2022, sino también el récord de 112-4 en el torneo—, Nadal no considera imposible que otra persona logre algo similar en el futuro. Tal vez él sea el único que lo piensa así.

Después de todo, ningún hombre en la era profesional, que comenzó en 1968, ha ganado siquiera la mitad de los títulos que Nadal conquistó en Roland Garros; el siguiente en la lista es Björn Borg, con seis.

“Realmente siento que si yo lo hice —no me considero alguien muy, muy especial—, otra persona va a venir y también lo logrará”, dijo. “Muchas cosas tienen que salir a tu favor para que eso pase, porque necesitas una carrera larga, porque no puedes tener muchas lesiones, incluso si yo tuve las mías… Puedes tener lesiones, puedes tener días muy, muy malos. Así que también necesitas algo de suerte”