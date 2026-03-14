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Miami. Austin Wells conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada que le dio la victoria a su equipo por paliza, y la República Dominicana venció a Corea del Sur 10-0 el viernes por la noche para alcanzar las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

En busca de su segundo título y el primero desde 2013, los dominicanos se enfrentarán a Estados Unidos en la semifinal el domingo en Miami y contarán con Luis Severino como lanzador abridor. Los dominicanos tienen un récord de 5-0 en el torneo, han superado a sus rivales en carreras anotadas por 51-10, con un promedio de bateo de .312 y 14 jonrones, igualando el récord del Clásico Mundial establecido por México en 2009.

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Fernando Tatis Jr. impulsó dos carreras y suma 11 carreras impulsadas en el torneo. Está empatado en el tercer lugar en jonrones en un solo Clásico Mundial de Béisbol (CMB), solo superado por los 13 de Masataka Yoshida con Japón en 2023 y los 12 de Wladimir Balentien con los Países Bajos en 2017.

Wells, quien entró como reemplazo defensivo en la parte alta de la séptima entrada, se estiró y conectó un cutter en el primer lanzamiento de Hyeong Jun So que impactó la parte delantera del segundo piso del jardín derecho. Wells nació en Arizona, de madre de ascendencia dominicana.

Sacudió el segundo jonrón de la victoria para los dominicanos en el torneo, después del cuadrangular de Juan Soto que selló la victoria de 12-1 sobre los Países Bajos en la fase de grupos.

Respaldado por tres carreras en la segunda entrada y cuatro en la tercera, el ganador Christopher Sánchez ponchó a ocho bateadores en cinco entradas, permitiendo solo dos hits.

Corea del Sur, que perdió una semifinal en 2006 y la final en 2009, había sido eliminada en la primera ronda tres veces consecutivas antes de llegar a los cuartos de final este año. Los surcoreanos conectaron dos hits, batearon para .222 y terminaron con una efectividad de 5.91.

Vladimir Guerrero Jr. recibió base por bolas contra el perdedor Hyun Jin Ryu y anotó la primera carrera del partido desde primera base con un espectacular deslizamiento de cabeza tras un doble de Junior Caminero al rincón del jardín izquierdo. Julio Rodríguez impulsó una carrera con un rodado y Tatis conectó un sencillo productor.

Soto anotó con un doble de Guerrero en la cuarta entrada, en la que se anotaron cuatro carreras, pasando el brazo por encima del receptor Dong Won Park con un espectacular deslizamiento de cabeza.