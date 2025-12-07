Los Cangrejeros de Santurce anunciaron la activación del receptor Christian Vázquez (#0), quien estará en el roster desde hoy domingo para el doble juego programado a partir de las 4:00 p.m. en Caguas.

El veterano jugador de Grandes Ligas ya se encuentra entrenando con el equipo y está disponible para integrarse de inmediato a la acción.

Junto a Vázquez, Santurce también activó al derecho Eduardo Rivera (#99) y a Miguel Martínez (#44), este último como parte del cupo adicional permitido para la jornada doble.

Santurce marcha primero en la tabla de posiciones con marca de 14-8, juego y medio pir encima de los Leones de Ponce.