Seattle. Max Scherzer tuvo casi un mes para acumular ansiedad y frustraciones mientras esperaba su oportunidad en octubre.

Cuando la tuvo al fin, silenció a los Mariners... y a su propio mánager.

Scherzer retrocedió en el tiempo con una actuación tan prodigiosa como las de antaño. Andrés Giménez conectó un jonrón e impulsó cuatro carreras por los Blue Jays de Toronto, quienes arrollaron 8-2 a los Mariners de Seattle el jueves para empatar la Serie de Campeonato de la Liga Americana a dos triunfos por bando.

Scherzer, de 41 años, fue excluido de la nómina para la serie divisional ante los Yankees de Nueva York, mientras lidiaba con un dolor de cuello. Pero el jueves mostró que le queda mucho combustible, al aceptar sólo dos carreras en cinco episodios y dos tercios.

“Por esto juega uno”, dijo Scherzer. “Uno trabaja duro todo el año, hace sacrificios, pone mucho empeño para llegar a este momento de ganar en la postemporada”.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto, agradece al público al final del cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el jueves 16 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) ( Frank Gunn )

El quinto juego de la serie al mejor de siete es este viernes. Kevin Gausman está programado para abrir por Toronto contra Bryce Miller, ganador del primer duelo.

Scherzer, en su apertura número 500 en las Grandes Ligas, combinando temporada regular y playoffs, se convirtió en el lanzador de mayor edad en iniciar un juego de postemporada desde que Jamie Moyer lo hizo a los 45 años por los Phillies de Filadelfia en la Serie Mundial de 2008.

El veterano derecho permitió tres hits, uno de los cuales fue un jonrón solitario de Josh Naylor en la segunda entrada . Scherzer se asentó a partir de ahí y no fue retirado sino hasta la segunda visita al montículo del manager John Schneider .

Con dos outs en la quinta , Schneider y Scherzer intercambiaron brevemente palabras en el montículo por primera vez, y el tres veces ganador del premio Cy Young pareció decirle al piloto que no iba a salir del juego en ese momento.

Schneider dejó a Scherzer en el juego y este ponchó rápidamente al cubano-mexicano Randy Arozarena con una curva. Fue uno de los seis ponches que Scherzer logró con su curva.

Festejó dando un golpe a su guante.

La ofensiva de los Blue Jays, mientras tanto, continuó donde se había quedado después de anotar 13 carreras en el tercer juego. Giménez conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada por segundo día consecutivo, este contra el abridor dominicano Luis Castillo para darle a Toronto una ventaja que no perdió.

Los Azulejos lograron otra carrera en la entrada cuando el relevista Gabe Speier otorgó una base por bolas con las bases llenas.

Toronto aumentó su ventaja en la cuarta con un doble impulsor de George Springer, quien anotó en un lanzamiento descontrolado de Matt Brash. Guerrero, quien había conectado un sencillo anteriormente en el juego, disparó un jonrón por el jardín derecho en la séptima entrada contra el venezolano Eduard Bazardo.

Guerrero lidera las mayores en vuelacercas esta postemporada.

Giménez añadió dos carreras de. seguro en la octava con un sencillo de dos carreras al bosque central. La pelota se desvió del guante del relevista Emerson Hancock .

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 5-2 con una anotada y una producida. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. El venezolano Andrés Giménez de 3-2 con una anotada y cuatro empujadas.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-0. Los dominicanos Julio Rodríguez de 3-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 4-1, Leo Rivas de 2-0