Los Ángeles. Kyle Schwarber bateó dos jonrones, el primero de los cuales colocó la pelota en lo más alto del pabellón del jardín derecho en una cuarta entrada de tres carreras, y los Phillies de Filadelfia evitaron la barrida en la Serie Divisional de la Liga Nacional, al doblegar el miércoles 8-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

Fue el primer “Schwarbomb” de la postemporada para el líder de jonrones de la Liga Nacional y el primero permitido por los Dodgers en estos playoffs. Schwarber rompió una racha en la que se había ido de 8-0 en la serie, al conectar un lanzamiento de 96 millas por horas, que le ofreció Yoshinobu Yamamoto.

KYLE SCHWARBER ARE YOU KIDDING ME?!?!



This ball may not have landed yet

La esférica terminó viajando 455 pies.

“Es ridículo lo lejos que fue esa pelota”, dijo el campocorto de los Phillies, Trea Turner. “A veces es difícil generar tu propio impulso, y tienes que construir a partir de cosas como esa. No hay mejor manera que ver la pelota saliendo del estadio”.

Schwarber se convirtió apenas en el segundo jugador en conectar un cuadrangular sobre el pabellón. Se unió a Willie Stargell de Pittsburgh, quien lo hizo en 1969 y 1973. Los fanáticos parados cerca de la barandilla trasera señalaron mientras la pelota salía del inmueble.

“No vi ni siquiera dónde aterrizó”, dijo Schwarber. “Estaba mirando en el dugout, tratando de animar a los muchachos”.

Los 23 jonrones de Schwarber en su carrera en postemporada lo ubican en el tercer lugar de todos los tiempos y constituyen la mayor cantidad entre los bateadores zurdos.

El cuarto juego de la serie al mejor de cinco está programado para este jueves en el Dodger Stadium. Los Dodgers tienen una ventaja de 2-1 .

“Estamos bastante cerca de olvidar ya esto”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Me siento bien con el lugar donde estamos”.

Después de que Aaron Nola de Filadelfia lanzó las dos primeras entradas, el venezolano Ranger Suárez entró y permitió una carrera y cinco hits en cinco capítulos. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

“Ranger hizo un trabajo fantástico”, dijo Schwarber. “Mantuvo a todos ahí para que eventualmente pudiéramos reaccionar y tener una gran entrada”.

Los Filis sumaron cinco carreras más en la octava, incluyendo un jonrón en solitario de J.T. Realmuto y un batazo de dos carreras de Schwarber, ante el tres veces ganador del Premio Cy Young, Clayton Kershaw, quien cumplió su primera aparición como relevista en postemporada desde 2019.

Seis de los 12 hits de los Filis llegaron contra Kershaw, quien juega su 18va y última temporada con los Dodgers antes de retirarse.

“Tuve problemas con el control”, confesó Kershaw. “Es difícil cuando estás tratando de lanzar strikes en la postemporada para sacar a la gente”.

Yamamoto retiró a nueve de sus primeros diez bateadores antes de que los Filis lo vapulearan en la cuarta. Bryce Harper y Alec Bohm siguieron con sencillos y Harper anotó gracias a un error del jardinero central cubano Andy Pagés en un tiro. La pelota se escapó del tercera base Max Muncy y entró en la caseta de los Dodgers, moviendo a Bohm a tercera.

Bohm anotó con un elevado de sacrificio de Brandon Marsh al jardín izquierdo para una ventaja de 3-1.

Los Filis sacaron a Yamamoto con sencillos consecutivos de Bryson Stott y Trea Turner en la quinta.

El relevista Anthony Banda entró y salió de un aprieto con las bases llenas. Ponchó a Schwarber después del doble robo de Stott y Turner. Harper elevó al jardín y Bohm fue caminado intencionalmente antes de que Banda ponchara a Marsh para terminar la amenaza.

Los Dodgers se colocaron en ventaja por 1-0 con un jonrón de Tommy Edman en el primer lanzamiento de Suárez al comenzar la tercera.

Tuvieron las potenciales carreras del empate en primera y segunda en la sexta, pero Max Muncy bateó para una doble matanza que terminó la entrada.

Kershaw permitió tres corredores en la séptima, pero ninguno anotó. Otro lanzador zurdo, el gran Sandy Koufax de los Dodgers, estaba de pie aplaudiendo, a sus 89 años, mientras Kershaw trotaba hacia el montículo.

Los bateadores de poder de los Dodgers, Shohei Ohtani y Freddie Freeman, se combinaron para batear de 8-0 con tres ponches. Mookie Betts conectó un triple y un sencillo en cuatro turnos al bate.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El boricua Kiké Hernández de 2-1 con una anotada. El cubano Pagés de 2-0. El venezolano Miguel Rojas de 1-0.