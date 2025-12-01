Los Senadores de San Juan anunciaron la firma del destacado bateador Kennys Vargas, quien se une a la novena capitalina en medio de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), con el objetivo de reforzar la ofensiva del equipo en la recta final del torneo.

Vargas, oriundo de Canóvanas, es reconocido por su imponente presencia en el plato y su probada capacidad para producir carreras.

“Obviamente nos va a dar un poquito de presencia en el lineup, especialmente con su fuerza. Y no es un secreto que nos está dando trabajo hacer carreras y estamos tratando de hacer los movimientos pertinentes para mejorar”, dijo por escrito Joey Solá, gerente general de los Senadores.

El toletero cuenta con una sólida trayectoria en el béisbol profesional, que incluye cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Minnesota Twins entre 2014 y 2017. Durante ese periodo, acumuló 35 cuadrangulares, 116 carreras impulsadas y 236 juegos.

En la pelota invernal boricua, Vargas ha tenido participación con los Indios de Mayagüez, Gigantes de Carolina y Criollos de Caguas, dejando su huella como uno de los bateadores más respetados de la liga. Su carrera internacional también incluye pasos por México, con las Águilas de Mexicali y los Yaquis de Obregón, además de vestir el uniforme de los Toros del Este en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.