Los Ángeles. Shohei Ohtani recetó nueve ponches, su mayor cifra en la temporada, durante una faena de cinco innings, para lograr su primer triunfo con los Dodgers de Los Ángeles, quienes vencieron el miércoles 5-1 a los Reds de Cincinnati.

Los Ángeles se convirtió en el primer equipo en barrer a los Reds esta temporada. Ganó su cuarto duelo consecutivo y amplió su ventaja en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos sobre San Diego, que perdió 4-3 en Seattle.

Ohtani (1-1) se recuperó contra los Reds en su undécima apertura de la temporada y la primera en la que lanzó el mínimo de cinco entradas para ser elegible a una victoria. Fue su primer triunfo desde el 9 de agosto de 2023, con los Angels contra San Francisco.

El astro, capaz de lucir tanto en la lomita como con el bate, permitió una carrera y dos hits en una faena que incluyó dos boletos y 87 lanzamientos, su mayor número en la campaña.

De esos pitcheos, 53 fueron strikes.

El japonés retiró a sus últimos ocho adversarios en la noche en que se repartieron muñecos con su imagen. En la caja de bateo, se fue de 5-1 con una anotada.

Los Reds ganaban 1-0 con un jonrón de 410 pies del dominicano Noelvi Marte al primer lanzamiento de Ohtani en el tercero. Fue el tercer jonrón que Ohtani ha permitido esta temporada.

Los Dodgers anotaron cuatro carreras para tomar una ventaja de 4-1 en el cuarto. El boricua Kike Hernández, quien jugó de inicio en lugar del lesionado Freddie Freeman, conectó un sencillo de dos carreras por el medio.

Fue el tercer sencillo consecutivo permitido por Nick Lodolo (8-7), quien retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó.

Lodolo caminó intencionalmente al venezolano Miguel Rojas, y Dalton Rushing siguió con un sencillo de dos carreras. Michael Conforto agregó un jonrón solitario en el octavo.

Por los Rojos, los dominicanos Marte de 4-1 con una anotada y una producida, Elly de la Cruz de 5-1.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 2-1 con una anotada. El cubano Andy Pagés de 4-1 con una anotada. El puertorriqueño Kike Hernández de 4-1 con una anotada y dos producidas. El venezolano Rojas de 3-0.

El dominicano Willy Adames vacía la hielera encima de su compatriota Rafael Devers, de los Gigantes de San Francisco, tras la victoria sobre los Cachorros de Chicago, el miércoles 27 de agosto de 2025 (AP Foto/Jeff Chiu) ( Jeff Chiu )

Los Giants arrollan por 12-3 a los Cubs

San Francisco. El dominicano Rafael Devers conectó dos jonrones y un doble productor para totalizar cinco remolcadas en el duelo del miércoles, una paliza de 12-3 propinada por los Giants de San Francisco a los Cubs de Chicago.

Matt Chapman conectó el jonrón número 200 de su carrera, y los Gigantes lograron su cuarta victoria consecutiva.

Devers disparó un jonrón solitario en el primer inning y añadió un batazo de tres carreras en el sexto para su 21er juego de múltiples jonrones en su carrera, el tercero este año y el segundo desde que se unió a los Gigantes en un canje con Boston a mediados de junio.

Chapman añadió un sencillo impulsor al jardín derecho en el quinto inning. El jardinero derecho Kyle Tucker lanzó descontroladamente sobre el plato permitiendo que llegara una segunda carrera.

Casey Schmitt siguió con un sencillo impulsor.

El boricua Heliot Ramos también conectó un jonrón, mientras que el dominicano Willy Adames y Dominic Smith añadieron sendos elevados de sacrificio en el tercer inning.

Heliot Ramos bateó de 4-2 en el partido. ( Jeff Chiu )

El novato abridor de los Gigantes, Carson Whisenhunt (2-1), permitió tres carreras en cinco hits, ponchó a tres y dio tres bases por bolas en su quinta apertura en su carrera y segunda salida desde que fue llamado de Triple-A Sacramento el viernes pasado.

Nico Hoerner conectó un jonrón de tres carreras en el segundo inning por los Cachorros, que han perdido ambas series esta temporada contra San Francisco. Los Gigantes ganaron dos de tres en el Wrigley Field en mayo.

El derecho Colin Rea (10-6), había permitido dos o menos carreras en cuatro salidas consecutivas comenzando el tres de agosto. Rea sufrió su primera derrota en agosto después de ganar sus dos primeras decisiones.

Por los Cachorros, el boricua Willi Castro de 3-0.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos de 4-2 con tres anotadas y una remolcada. Los dominicanos Devers de 4-4 con cuatro anotadas y cinco remolcadas, Adames de 3-0 con una empujada. El venezolano Luis Matos de 4-0