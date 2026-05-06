El campocorto puertorriqueño Carlos Correa y el relevista Emilio Pagán se sumaron el martes a la creciente lista de peloteros boricuas lesionados en las Grandes Ligas, en una jornada marcada por bajas sensibles para sus respectivos equipos.

Correa fue descartado poco antes del partido de los Houston Astros ante los Dodgers de Los Ángeles debido a una lesión en el tobillo izquierdo sufrida durante la práctica de bateo. El dirigente Josué Espada indicó que el campocorto sería evaluado por un especialista en pies, a la espera de conocer la gravedad de la dolencia.

Emilio Pagan has left Tuesday’s game with a hamstring injury.



Doesn’t look good. #Reds



pic.twitter.com/mNPgwHCJRW — Chatterbox Sports (@CBoxSports) May 6, 2026

“Estaba practicando sus swings cuando sufrió la lesión mientras hacía uno”, dijo Espada.

PUBLICIDAD

La baja de Correa obligó a Houston a reajustar su alineación y defensa, en un encuentro que terminó con victoria 2-1 sobre Los Ángeles.

Más dramática fue la situación de Pagán, cerrador de los Reds de Cincinnati, quien fue colocado en la lista de lesionados tras desplomarse en el montículo con una aparente lesión en el tendón de la corva izquierdo durante la novena entrada de la derrota 3-2 en 10 episodios ante los Chicago Cubs. El derecho tuvo que ser retirado en camilla luego de no poder apoyar la pierna.

El dirigente Terry Francona señaló que el equipo evaluará la severidad de la lesión con pruebas adicionales, describiendo a Pagán como una pieza clave del bullpen.

“Es una pieza fundamental de nuestro equipo”, dijo Francona. “Está pasando por un mal momento y tenemos que apoyarlo”.

Emilio Pagán se tiró al piso debido al dolor que sintió en el tendón de la corva luego de un lanzamiento. ( Nam Y. Huh )

Ambos se unen a un grupo de puertorriqueños que ya arrastran problemas físicos esta temporada, incluyendo a Edwin Díaz, Francisco Lindor y Javier Báez, todos en la lista de lesionados, así como Kike Hernández, quien no comenzó activo tras una operación en el codo. También permanece fuera el prospecto Luis Vázquez, golpeado en el pulgar durante los entrenamientos primaverales, y Joe Jiménez, fuera desde la temporada del 2024 debido a problemas con una rodilla. Igualmente aún no ha debutado en el año José Berríos, quien ha estado rehabilitando una fractura de stress en un codo.

La acumulación de lesiones resalta un inicio de campaña complicado para la representación puertorriqueña en las Mayores, con varias de sus figuras clave fuera de acción o en proceso de evaluación médica.