Milwaukee. Blake Snell estaba lesionado e indisponible para lanzar en julio cuando los Dodgers de Los Ángeles perdieron los seis encuentros de temporada regular contra los Cerveceros de Milwaukee.

Enfrentándose a los Cerveceros por primera vez este año en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el dos veces ganador del premio Cy Young demostró cuánta diferencia puede hacer.

Snell permitió un solo corredor en base en ocho entradas sin carreras antes de que el bullpen de Los Ángeles apenas pudo resistir: los Dodgers abrieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria 2-1 sobre los Cerveceros el lunes por la noche.

PUBLICIDAD

Pat Murphy, el manager de los Cerveceros, lo calificó como quizás la actuación más dominante que ha visto de un lanzador contrario en los 10 años que ha estado en el personal de Milwaukee.

“Fue una obra maestra esta noche”, dijo el primera base de los Dodgers Freddie Freeman, cuyo jonrón solitario en la sexta entrada rompió el empate sin anotaciones.

Snell, de 32 años, ponchó a 10 y no concedió bases por bolas. Ha permitido dos carreras en 21 entradas en su primera postemporada con los Dodgers después de firmar un contrato de cinco años y 182 millones de dólares.

“Incluso jugando contra ellos, viendo, siempre estaba en el fondo de mi mente, como, quería ser un Dodger y jugar en ese equipo”, dijo Snell. “Estar aquí ahora es un sueño hecho realidad. No podría desear nada más. Solo voy a hacer lo mejor que pueda para ayudarnos a ganar una Serie Mundial”.

El inestable bullpen de Los Ángeles casi desperdicia el brillante esfuerzo de Snell.

Blake Treinen ponchó a Brice Turang con las bases llenas para terminar el juego.

Los Dodgers lideraban 2-0 cuando entregaron la pelota al novato Roki Sasaki en la novena después de que Snell realizara 103 lanzamientos. Sasaki había trabajado cinco entradas y un tercio sin permitir carreras mientras se adaptaba a un rol de bullpen en la serie divisional contra Filadelfia, pero no estuvo tan afinado el lunes.

Isaac Collins recibió una base por bolas con un out y Jake Bauers bateó un doble de regla que rebotó sobre la barda del jardín central. Jackson Chourio conectó un elevado de sacrificio que anotó a Collins y avanzó al corredor emergente Brandon Lockridge a tercera. Christian Yelich recibió una base por bolas en un lanzamiento de 3-2 bajo y afuera.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando el manager de los Dodgers, Dave Roberts, retiró a Sasaki y trajo a Treinen.

Yelich robó segunda para mover la potencial carrera ganadora a posición de anotar antes de que William Contreras recibiera una base por bolas en un lanzamiento de 3-2 bajo y afuera. Después de que Treinen casi golpeara a Turang con un lanzamiento —lo que habría empatado el juego— éste se ponchó abanicando un recta de 2-2 a la altura del cuello.

“Eso es lo que uno imagina en los playoffs. Estás al borde de tu asiento durante las nueve entradas”, dijo Freeman. “Esa fue una victoria masiva en la carretera para nosotros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional”.

Snell no intentó convencer a Roberts de dejarlo lanzar la novena.

“Él dijo que eso era todo, así que solo confío en él”, dijo Snell.

El segundo juego de la serie al mejor de siete es el martes por la noche, con Yoshinobu Yamamoto lanzando para Los Ángeles y el dominicano Freddy Peralta comenzando para Milwaukee en un enfrentamiento de All-Stars.

Esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional es un estudio de contrastes, con los Cerveceros jugando en el mercado más pequeño de la MLB mientras que los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, tienen la plantilla más cara.

Murphy hizo referencia a la diferencia en el poder de las estrellas entre los dos equipos bromeando durante su conferencia de prensa previa al juego: “Estoy seguro de que la mayoría de los jugadores de los Dodgers no pueden nombrar a ocho chicos de nuestro roster”.

PUBLICIDAD

Aun así, los Cerveceros habían barrido sus seis enfrentamientos de temporada regular con los Dodgers. Todos esos juegos se dieron en julio, mientras Snell estaba en la lista de lesionados con inflamación en el hombro.

Snell permitió solo un hit: el sencillo de apertura de Caleb Durbin abriendo la tercera.

Durbin fue sorprendido fuera de base, y Snell retiró a sus últimos 17 bateadores. Se convirtió en el primer lanzador en enfrentar el mínimo de 24 bateadores en ocho entradas en un juego de postemporada desde que Don Larsen lanzó su juego perfecto para los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Brooklyn en la Serie Mundial de 1956.

“Cuando tienes una rotación de abridores como la que tenemos, que están saludables y se sienten bien consigo mismos, va a ser difícil”, dijo Freeman.

El jonrón de Freeman llegó después de que los Cerveceros frustraran un par de oportunidades de Los Ángeles, sobre todo en una extraña doble jugada 8-6-2 que estuvo a centímetros de convertirse en un grand slam de Max Muncy.