Vladimir Guerrero Jr. y Andrés Giménez impulsaron dos carreras cada uno para que los Blue Jays de Toronto vencieran el domingo a los Royals de Kansas City 8-5 y aseguraran su lugar en los playoffs.

Toronto es el primer equipo de la Liga Americana en asegurar un lugar en la postemporada, regresando a esa instancia por primera vez desde 2023, y mejoró su récord a 90-66, el mejor de la Liga Americana y líder de la División Este.

El resultado, sin embargo, no le asegura aún el banderín de la División Este de la Liga Americana, ya que los Yankees también ganaron el domingo 7-1 a los Orioles de Baltimore y se mantienen a solo dos juegos del liderato divisional.

Los Blue Jays anotaron tres carreras en la segunda entrada con hits impulsores de Giménez, Tyler Heineman y George Springer. Guerrero conectó un doblete de dos carreras en la quinta y Addison Barger le siguió con un doblete productor para darle a Toronto una ventaja de 6-2.

Después de que los Royals redujeran su desventaja a 6-5, Ernie Clement y Giménez conectaron hits productores en la octava para ampliar la ventaja de Toronto a 8-5.

El abridor de Toronto, Trey Yesavage, lanzó cuatro entradas, permitiendo cuatro carreras y cinco hits, concedió tres bases por bolas y ponchó a dos. Seranthony Domínguez (4-4) lanzó una entrada y un tercio para llevarse la victoria, y Jeff Hoffman logró su 32.º salvamento de la temporada.

Carter Jensen conectó un doblete de dos carreras en la cuarta entrada, Maikel García y Salvador Pérez conectaron sencillos impulsores consecutivos en la quinta y Randal Grichuk impulsó una carrera en la sexta para completar la anotación de Kansas City.

Michael Wacha (9-13) permitió seis carreras limpias y ocho hits en cinco entradas, con una base por bolas y cuatro ponches.