Filadelfia. El campocorto de los Phillies de Filadelfia, Trea Turner, estará fuera de juego debido a una distensión en el tendón de la corva derecha que podría dejarlo alejarlo del campo hasta la postemporada.

El manager Rob Thomson dijo antes del juego del lunes contra los Mets de Nueva York que los resultados de la resonancia magnética fueron “mejores de lo esperado” y que la lesión de Turner no era tan grave como la distensión en el tendón de la corva izquierda que lo dejó fuera durante seis semanas la temporada pasada.

Turner abandonó la derrota del domingo por 5-4 ante los Marlins de Miami en la séptima entrada debido a la lesión.

Conectó un jonrón en solitario en la sexta entrada para reducir el déficit de Filadelfia a 4-2. Cuando le tocó de nuevo en la séptima, Turner corrió un roletazo y llegó a salvo por un error de lanzamiento del campocorto de Miami, el dominicano Otto López.

“Simplemente me estaba molestando. No se sentía bien”, dijo Turner el domingo. “Sentí que si hubiera podido seguir, lo habría hecho”.

El jugador de 32 años lidera la Liga Nacional tanto en promedio de bateo (.305) como en hits (179) esta temporada.

Sin Turner en la parte alta de la alineación contra los Mets, el dos veces MVP de la Liga Nacional, Bryce Harper, estaba como primer bate por primera vez desde 2022.

Los Phillies también informaron que se espera que el tercera base All-Star de 2024, Alec Bohm, se pierda 10 días debido a una lesión en el hombro izquierdo.

“Ha estado lidiando con este hombro izquierdo por un tiempo, luchando con ello. Probablemente, han sido 10 días”, dijo Thomson. “Podía sentirlo de vez en cuando en un swing. Ayer lo sintió en cada swing, así que decidimos detener esto”.

Los Phillies llamaron al jugador de cuadro y jardinero Otto Kemp y al infielder Donovan Walton de Triple-A Lehigh Valley para ocupar los lugares de Turner y Bohm en la lista.

Kemp estaba comenzando en la tercera base contra los Mets.