San Luis. Yadier Molina se reincorpora a los Cardinals de San Luis como asistente especial del presidente de operaciones de béisbol, donde el veterano receptor puertorriqueño aportará sus ideas sobre el programa de receptores del club, la estrategia de juego y las operaciones diarias.

Los Cardenales anunciaron el miércoles el papel de Molina bajo el nuevo presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom.

Molina, de 43 años, fue pieza clave en los equipos campeones de la Serie Mundial en 2006 y 2011, ademas ayudó a darle a la ciudad un par de banderines de la Liga Nacional.

El diez veces All-Star es el único jugador en la historia del béisbol que ha atrapado 2,000 o más juegos con un solo club, y sus nueve Guantes de Oro son superados únicamente por Iván Rodríguez y Johnny Bench en su posición.

Molina, oriundo de Bayamón, Puerto Rico, se retiró después de la temporada 2022 y pronto se dedicó a la dirección técnica.

Dirigió a los Criollos de Caguas al título de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en 2023 y 2024 en Puerto Rico, y también guió al equipo en la Serie del Caribe 2024.

Molina dirigió a los Navegantes del Magallanes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en 2022 y regresó al club el año pasado, siendo proclamado como el Mánager del Año de la liga. También será el piloto de Puerto Rico en el Clásico Mundial, que se disputará en marzo, por segunda edición consecutiva.

“Estamos felices de dar la bienvenida a Yadi de nuevo a la organización de los Cardenales”, dijo Bloom en un comunicado. “Es un competidor de élite, un ganador constante y uno de los mejores en su posición, y esperamos muchas contribuciones durante sus visitas con nosotros”.