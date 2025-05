La campeona boricua Amanda Serrano determinó hospedarse junto a su equipo de trabajo en un Airbnb de la isla como parte de su preparación para lo que será la tercera pelea de una histórica trilogía ante la irlandesa Katie Taylor el próximo 11 de julio en el Madison Square Garden.

Así lo confirmó el miércoles la púgil boricua a medios de la prensa local, que se dieron cita a un hotel de la capital para la presentación del Amanda Serrano Championships, una cartelera de 12 peleas únicamente femenina, que se celebrará el sábado en el Distrito T-Mobile.

PUBLICIDAD

Serrano dio a conocer, además, que añadió a su equipo de trabajo al entrenador físico Cruz Manuel “Pensa” García, quien fue parte de la esquina del legendario boxeador puertorriqueño Felix “Tito” Trinidad.

“Tengo nueva gente en mi equipo. Estoy trabajando con “Pensa”, el coach de Tito Trinidad; se supone que era una sorpresa, pero estoy muy orgulloso de trabajar con él. Estoy viviendo en un Airbnb con mi equipo. Tengo un cocinero, la nutricionista Sydney Miller y el entrenador José Guzmán. Es muy amigo de la familia. Él sabe de boxeo", compartió Serrano con marca de 47-3-1, 31 anestesiados.

El pasado mes, Serrano compartió a este medio que habría adquirido los servicios del mexicano Ángel “Memo” Heredia, como entrenador físico.

Heredia es el preparador del campeón mundial interino semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), David Benavides. También lo es del boricua Edgar Berlanga.

Amanda apunta a ponerle punto final a esta rivalidad al arrebatarle los cinturones de las 140 libras de Federación Internacional de Boxeo (FIB), el CMB, la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) a Taylor.

“Sé que yo gané las dos peleas, Pero yo necesito ganar en papel. Es muy importante, no por mí, por mi equipo, para mi familia, para mis fanáticos, para mi isla. Yo quiero darles una pelea en la que ustedes se sientan muy orgulloso de mí”, sostuvo.

Taylor ha ganado las dos batallas anteriores; la primera por decisión dividida, y la segunda, por determinación unánime.

PUBLICIDAD

“Estoy con mucha más confianza... Katie Taylor es muy fuerte también, pero yo creo que yo tengo un poquito más fuerza”, aseguró.

Taylor (24-1, 6 KO’s) y Serrano retornan al Madison Square Garden con la diferencia que en esta velada toda la cartelera está compuesta por boxeadoras mujeres. El programa será transmitido por la plataforma de Netflix.

“Yo no sabía que yo podía hacer esto. Yo todavía no me siento como la cara de boxeo, pero yo quiero siempre estar ayudando a mis mujeres porque yo soy una mujer orgullosa de ser latina, de ser boricua y yo quiero ayudarlas a ellas para que sigan trabajando duro”, sentenció.