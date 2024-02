Amanda Serrano está en la recta final de su campamento para su anticipada pelea contra la alemana Nina Meinke este 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico, donde prometió que montaría un show en una pelea de 12 asaltos a tres minutos.

Y tras la boxeadora boricua defender sus títulos en un pleito de esta duración el pasado 27 de octubre contra la brasileña Danila Ramos, está preparándose de una forma demandante, pero más inteligente para bajarse del ring frente de la misma manera que subirá: con los campeonatos de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“(El campamento) ha sido duro como siempre. Estoy corriendo mucho porque quiero dar un gran show frente a mi gente. Estoy lista, emocionada, todo”, contó Serrano a este medio junto a su entrenador y agente, Jordan Maldonado.

Para el triunfo sobre Ramos, Maldonado contó que la campeona puertorriqueña realizó muchas sesiones de cardio, pero era de una forma experimental porque desconocían lo que podría conllevar pelear al más alto nivel por 36 minutos. Pero, luego de lucir dominante y cómoda ante la brasileña, Maldonado conoció cuánto es el entrenamiento cardiovascular que Serrano necesita para este tipo de combates. Por esta razón, describió este campamento como uno en el que están trabajando más inteligente y menos fuerte.

“La primera vez el trabajo se hizo, pero creo que habíamos hecho mucho (cardio). Lo hicimos sin conocimiento. Esta vez estamos haciendo lo necesario. En ese entonces, estábamos corriendo seis veces a la semana. Ahora estamos corriendo cuatro”, explicó Maldonado.

Amanda Serrano lanza un puño al rostro de Danila Ramos durante su histórica pelea a 12 asaltos de tres minutos. ( Most Valuable Promotions / Joseph Correa )

Sin embargo, la preparación de Serrano para esta reyerta no fue lo único que cambió. También su mentalidad cambió, pues se siente mucho más confiada después de confirmar que puede irse a la distancia por 12 asaltos.

“Me siento más cómoda porque ya lo hice. En mi último combate, me sentí bien y fuerte. Tenía aire, así que sabía que esta vez iba a ser un poco más fácil al saber que puedo pelear hasta la distancia”, comentó la siete veces campeona divisional.

En cambio, a lo que Serrano no le ha bajado en este campamento es a sus sesiones de guanteos, un área que la boricua nunca ha sido fanática, pero a la que se engancha los guantes se olvida del resto.

De hecho, Jordan relató que solo ha tenido sesiones de guanteos con hombres para esta pelea. Hace seis semanas, la boricua estaba en Nueva York debido a que se encontraba visitando a su papá, que estaba enfermo, y realizando gestiones personales.

Allí Serrano aprovechó y tuvo un guanteo sangriento de 12 asaltos, tres minutos y 30 segundos de descanso con Matthew González (13-0-1 y ocho KO), quien es un púgil puertorriqueño zurdo que firmó recientemente la boricua.

“El chamaquito es un zurdo y es buen boxeador bien fuerte. No sabe cogerlo suave. Amanda hizo 12 asaltos con él, pero fueron 12 asaltos que parecían una pelea de verdad. Gracias a Dios eso fue seis semanas atrás y tuve que cogerlo un poquito más suave”, dijo el entrenador.

“Estamos entrenando tan bien que, hace seis semanas, ya Amanda estaba que podía pelear 12 asaltos de tres minutos... Estamos ready para la pelea si fuera hoy o mañana”, agregó.

La última sesión de guanteo de Serrano fue la semana pasada contra Brandon Marcus, hermano menor del olímpico y ahora boxeador profesional Marcus Browne. Junto a Brandon, la boricua peleó por 10 asaltos de tres minutos.

“Es otro chamaquito que también guantea como si estuviese peleando (profesional) y eso a mí me gusta. A mí me gustan para el campamento guanteos que van a estimular a Amanda y la van a poner a pensar. No suaves”, indicó Maldonado.

Precisamente, el próximo guanteo de Serrano será el miércoles ante el puertorriqueño Jonathan “Bomba” González, que es el campeón de las 108 libras de la OMB.

De otro lado, Serrano expresó que está contando los días para finalmente ponerse los guantes frente a su gente en el Coliseo de Puerto Rico. Y pese a que en la cabeza de la púgil puede haber miles de escenarios de cómo transcurrirá la noche del 2 de marzo, al final para ella el resultado siempre es el mismo. El referí le alzará su brazo y el anunciador la declarará como la “todavía campeona mundial”.

“(Seré) victoriosa. Me veo estando contenta y disfrutando con mi equipo y mi familia (ese momento)”, concluyó.