El campeón mundial de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Wilfredo “Bimbito” Méndez, le pone los toques finales para lo que será la tercera defensa de la faja. El púgil puertorriqueño enfrentará al retador de la OMB, Masakata Tanigushi, el martes 14 de diciembre en Ryogoku Sumo Arena en Tokio, Japón.

“Solo fue un representante de los medios japoneses a tomarnos fotos y entrevistarnos porque están tomando todas las medidas necesarias por el COVID-19. No quieren que nos contagiemos”, dijo Méndez mediante comunicación escrita.

Méndez atendió al medio acompañado por los entrenadores Yoel González, Freddy Trinidad y Luis Medina.

“Sentimos una paz brutal donde nos estamos quedando. Llegamos el 28 de noviembre y estamos aislados de todo, completamente concentrados en esta pelea que será del agrado del público. No hay excusas. Nos están tratando muy bien”, comentó.

Dos días después de llegar a Japón, el gobierno japonés decretó que los extranjeros no podrán entrar al país debido a la llegada de Ómicron, la nueva variante del virus COVID-19.

“Tuvimos suerte. Llevo 22 meses sin pelear y de pronto que tengan que cancelar mi pelea... Nada más de pensarlo, sería algo muy fuerte para mí, pero gracias a mis manejadores Raúl Pastrana y José de la Cruz, de Grand Enterprises, hicieron ajustes para que llegáramos justo a tiempo”, explicó Méndez.

Por otro lado, mencionó que no ha tenido contratiempos con la alimentación.

“Tengo que decir que la carne de aquí es de gran calidad. Eso es lo que he estado comiendo. No quise comer cosas nuevas o extrañas por no saber cómo me van a caer. Quiero estar bien del estómago hasta que se acabe la pelea”, indicó.

Tanigushi, oponente de Méndez, también realizó un entrenamiento para los medios.

“No dejaré que mi oponente haga lo que quiera. Pelearé muy activo, como un retador debería que hacer. Si peleo pasivo, no me irá bien. No pude aprovechar mi primera oportunidad de título mundial contra Vic Saludar, pero esta vez sólo me concentraré en castigar a Méndez”, dijo Tanigushi.