El exintegrante del Equipo Nacional de boxeo, Omar Rosario, debutará durante la cartelera que All Star Boxing presentará en el Osceola Heritage Park in Kissimmee, Florida, el 21 de agosto.

“Estoy súper contento y emocionado porque mi sueño es hacer mi debut. Aunque será sin público, qué mejor lugar que Orlando, donde es como si fuera un segundo Puerto Rico y sé que muchos puertorriqueños, gente de la zona, me podrán ver por televisión”, sostuvo Rosario, quien ha estado acuartelado en el Albergue Olímpico en Salinas.

Rosario, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, era una de las promesas de la Federación Puertorriqueña de Boxeo para obtener una clasificación a los Juegos Olímpicos en Tokio. Sin embargo, debido a que el torneo clasificatorio fue cancelado y, a su vez, las olimpiadas pospuestas para el 2021 por la pandemia del virus COVID-19, el púgil optó por comenzar un carrera en el boxeo rentado.

PUBLICIDAD

“No tengo nervios. He estado en escenarios importantes y solo me quiero disfrutar el momento, hacer el trabajo confiando en la preparación que me dio mi tiempo como aficionado. Quiero dar un buen espectáculo en Orlando”, sostuvo Rosario, quien fue firmado por Split T-Management.

Durante los pasados meses, Rosario ha sido extremadamente cauteloso para evitar ser otro número en la lista de contagios a COVID-19 en Puerto Rico, la que supera las 10,169 personas.

“Hay que ser cuidadoso en el contacto con las personas y tomar la mayor seguridad posible usando la mascarilla, estar lo más tapado posible al momento de entrenar. Una vez en Orlando, me limitaré a estar en el hotel, entrenar y volver al hotel. Me hice la prueba (del coronavirus) y he dado negativo. Supongo que antes de salir de viaje me tocará hacerla nuevamente y una vez en Orlando seguir los protocolos”, dijo.

La pelea de Rosario será a un máximo de cuatro asaltos en la división junior wélter (140 libras). All-Star Boxing no ha informado quién será su oponente.