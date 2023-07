El púgil Bryan “Chary” Chevalier retuvo anoche el Campeonato Internacional Jr. Ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 130 libras al vencer al dominicano Ranfis Encarnación (21-4-17) por nocaut técnico en el octavo round.

“Sigo aprendiendo. Trabajé para la victoria y la obtuve”, celebró el boricua, quien con esta victoria mejoró su récord profesional 20-1-16.

El evento se llevó a cabo como parte del Econo Championship Series 2023 en Wyndham Grand Río Mar, en Río Grande.

El bayamonés comenzó apagando fuego, intercambiando metralla con Encarnación. Ya en el primer asalto, lastimó al dominicano con varias combinaciones de poder al cuerpo que lo hizo retroceder.

PUBLICIDAD

Pasado los primeros dos asaltos, “Chary” lucía en total control de la pelea hasta el cuarto asalto donde un cabezazo accidental provocó una seria herida sobre su ojo izquierdo. Por lo tanto, pasó momentos tensos durante el asalto pues el sangrado era inminente.

“En cada pelea aprendemos cosas nuevas. Esa cortadura me la busqué yo, pues la esquina me estaba pidiendo que siguiera el plan que trabajamos el cuál fue el me dio la victoria en la segunda parte de la pelea”, rememoró.

Encarnación buscó aprovechar esta herida, por lo que presionó a Chevalier. Pero, en el sexto asalto, utilizó su distancia para castigar a Encarnación, lo que finalmente le aseguró la victoria.

Se espera que “Chary” pueda tener oportunidad por el Campeonato Mundial al enfrentar al ganador de Emanuel Navarrete y Oscar Valdéz, combate que se llevará a cabo el 12 de agosto en Arizona.

“El boxeo es así. A mí me gusta pelear. Estoy listo para el título mundial y, se los estoy diciendo, seré campeón mundial ya verán”, detalló.