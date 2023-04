Bryan “Chary” Chevalier reconoce que, si no fuera por el boxeo, sería uno de los más buscados por las autoridades, estuviese preso o, tal vez, seis pies bajo tierra.

“Mi mentalidad era estar en la calle para ser uno de los grandes”, relató Chevalier. “Quería tener ese respeto, entre comillas, de la calle”.

Chevalier es producto del residencial público José Celso Barbosa en Bayamón, donde también se dieron a conocer los excampeones de boxeo Wilfredo “Wi” Vázquez y su hijo Wilfredo Vázquez Jr.

“Vengo de barrio, donde a muchos nos marginan por ser de un residencial público. Pero también hay gente buena que son un ejemplo a seguir. Somos una familia. Claro que hay problemas y situaciones, pero también fiestas y vacilones”, dijo Chevalier.

Fue Emilio “Millo” Lozada, su actual entrenador, quien le insistió que se mantuviera alejado de las actividades potencialmente criminales para dedicarse de lleno al gimnasio.

“Millo siempre me sacaba de la calle y nos inculcaba cosas nuevas, divertidas. Ahora tengo el respeto la gente y me quieren por mi superación. Estoy orgullos de haber salido del residencial Celso Barbosa, siempre seré del residencial público, eso nadie me lo quitará”, aseguró.

Bryan Chevalier nunca ocultará su orgullo por ser producto del residencial público José Celso Barbosa en Bayamón. ( Suministrada )

Chevalier inició su trayectoria por el boxeo rentado en el 2014. Desde entonces ha peleado en Humacao, Cataño, Aguada, Caguas, Río Grande y San Juan, entre otros pueblos de la Isla. Hasta hizo un combate en Los Ángeles, donde conquistó el cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión pluma. Pero la oportunidad de pelear frente a su gente lo había esquivado.

Eso cambiará cuando enfrente a Alberto Mercado el 22 de abril en el cancha Pepín Cestero en Bayamón.

“Llevo nueve años en el boxeo y no había podido pelear en Bayamón. Estoy contento y agradecido por esta oportunidad. Siempre he dicho que seré el tercer campeón mundial que salga del residencial Celso Barbosa. Será mi meta hasta que la cumpla y cuando eso ocurra, haremos una fiesta como siempre”, afirmó.