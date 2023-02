La Junta de Control Atlético de Nueva Jersey cambió el resultado de la pelea entre el puertorriqueño Emmanuel ‘Salserito’ Rodríguez y Manuel Manzo debido a que el púgil mexicano dio positivo a una sustancia prohibida que no fue especificada.

Ahora el desenlace oficial es un ‘no decision’.

Según un documento oficial, los resultados fueron obtenidos de una prueba de orina realizada a Manzo previo al encuentro contra Rodríguez el pasado 12 de noviembre en el Showboat Hotel en Atlantic City. En aquella ocasión, el resultado fue una decisión dividida a favor de Manzo.

“Para ser justos y, considerando la integridad del deporte, un competidor que viole las reglas de salud y seguridad durante la competencia no puede ser el ganador de la pelea”, dijo el comisionado, Larry Hazzard.

Rodríguez (12-0, 7 KO, 1 ND) tenía sospechas sobre la condición y resistencia de Manzo durante el pleito.

“Le di palos que eran para tumbarlo y él ni se movía. Y en ese mismo momento me preguntaba cómo era posible eso. Sabía que algo extraño estaba pasando. Ahora las pruebas lo confirman. En esto, como en todo en la vida, hay que jugar limpio, por los méritos y por el esfuerzo que se haga para ganar”, expresó el boxeador que este sábado peleará contra contra Sharone Carter (13-5, 3 KO) en la categoría de peso gallo a ocho asaltos.

“Lo que me molesta es que puso en riesgo mi vida. Me siento feliz de seguir invicto. No podría llegar en mejor momento para mi pelea este sábado. Verán al mejor Salserito, cuando gane y suba de ‘ranking’ y, este mismo año, pelee por el título mundial”, agregó Rodríguez.

El resultado original tuvo un gran costo ya que Rodríguez estaba clasificado décimo por la Organización Mundial de Boxeo y decimotercero por la Asociación Mundial de Boxeo.