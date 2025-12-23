La Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) confirmó que la muestra más reciente analizada de Erika Cruz arrojó negativa, informó el lunes Universal Promotions, promotora boricua de la excampeona mundial mexicana.

Según la compañía, el dictamen exonera a Cruz de cualquier uso de sustancias prohibidas y, a su vez, ratificó que el señalamiento inicial emitido por VADA fue catalogado como atípico, nunca como un resultado positivo.

La carta de VADA a la púgil mexicana, incluida en un comunicado de prensa de Universal Promotions, señala que la muestra fue recolectada el 9 de diciembre y que dio negativa.

“Esta carta tiene como propósito informarle que una o más de las muestras recolectadas han sido analizadas en busca de sustancias para mejorar el rendimiento a través del programa de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA). Los análisis correspondientes a la fecha indicada a continuación han sido completados”, lee la comunicación.

Amanda Serrano (47-4-1, 31 KO’s) iba a exponer sus títulos peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Cruz (18-2-1, 4 KO’s) en la estelar de una cartelera organizada por Most Valuable Promotions (MVP) el 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan.

Sin embargo, la excampeona mundial fue sustituida por la estadounidense Reina Téllez, una peleadora de mucho menos experiencia, luego de que se conociera “un resultado atípico por clenbuterol” en una muestra de la mexicana, de acuerdo con un comunicado de MVP.

“Me decepciona que la pelea original no haya podido seguir adelante, pero mi prioridad siempre ha sido el respeto por el deporte”, expresó Serrano en ese entonces en declaraciones escritas.

La nueva rival de Serrano, Reina Téllez. ( Suministrada )

Cabe recalcar que Cruz fue despojada del título de las 122 libras de la AMB después de arrojar un resultado positivo por sustancias prohibidas, tras su defensa titular del 11 de mayo de 2024 en México, donde empató con Nazarena Romero.

Ahora Serena defenderá sus cinturones frente a una púgil de 22 años con 13 combates profesionales, invicta hasta ahora, aunque seis de sus triunfos fueron contra rivales con 10 o más derrotas en su récord.

“Esto se llama miedo. Solo buscaron pretextos porque Amanda nunca quizo la revancha conmigo. Me han dañado en todos los aspectos. Mi equipo y yo buscamos justicia″, reaccionó Cruz en una publicación en Facebook.

Amanda Serrano conecta un golpe al rostro de Erika Cruz. ( Xavier Araújo )

El combate entre Serrano y Cruz en febrero de 2023 estableció una marca de goles, con más de 1,900 lanzados y 459 conectados, siendo la segunda mayor cifra en la historia según Compubox. Aún así, la puertorriqueña salió victoriosa por decisión unánime.