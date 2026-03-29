Sebastian Fundora retuvo fácilmente su campeonato superwélter del Consejo Mundial de Boxeo, al noquear el sábado a Keith Thurman a los 1:17 minutos del sexto asalto.

El réferi Thomas Taylor detuvo la pelea después de que Fundora golpeó repetidamente a Thurman, el excampeón unificado de peso wélter, cuyo rostro ensangrentado mostraba los estragos del combate.

Fundora, (24-1-1, 16 nocauts), utilizó su ventaja en altura y alcance para atacar a Thurman (31-2, 23 nocauts) con una serie de duros izquierdazos y combinaciones. Thurman logró conectar algún golpe ocasional.

6’7 SEBASTIAN FUNDORA STOPS 5’7 KEITH THURMAN IN ROUND 6 pic.twitter.com/gtvgb5BLQ2 — ITSDAFANTA 🥤 (@itsdafanta) March 29, 2026

Para el quinto asalto, Fundora tenía el control total, lanzando golpe tras golpe. Thurman estaba contra las cuerdas.

Un nocaut parecía cuestión de tiempo, y casi llegó en los segundos finales de ese asalto. No hubo que esperar más al inicio del sexto.

Fundora, un joven de 28 años de Coachella, California, era un favorito significativo al entrar en la pelea, listado en -325 en BetMGM Sportsbook.

Thurman, residente de Clearwater, Florida, evidenció sus 37 años, y quizás después del sábado, podría tener que tomar grandes decisiones sobre su futuro. Alguna vez dominó la división de peso wélter, su única derrota antes de ésta ocurrió el 20 de julio de 2019, por decisión dividida ante Manny Pacquiao.