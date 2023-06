Baltimore. Un juez en Baltimore ordenó que el boxeador profesional Gervonta Davis tendrá que cumplir tras las rejas el resto de una sentencia por atropello y fuga en lugar de arresto domiciliario después de que se mudó a un hotel de lujo y luego a una nueva casa sin el requerido permiso, confirmó el viernes la oficina del fiscal del estado de Maryland.

El 5 de mayo, la jueza del Tribunal de Circuito de Baltimore, Althea Handy, sentenció a Davis a 90 días de arresto domiciliario después de que se declarara culpable de los cargos derivados de un accidente en el que se dio a la fuga en 2020 y que dejó a cuatro personas heridas. Pero el abogado de Davis indicó que la dirección que dio su cliente en la sentencia por cumplir su detención domiciliaria era demasiado pequeña para el boxeador y su equipo de seguridad, dijo la portavoz de la Oficina del Fiscal del Estado, Emily Witty, en un correo electrónico.

Davis se mudó al Hotel Four Seasons, donde una compañía de GPS lo monitoreó y, luego, hace aproximadamente una semana, Davis se mudó a un rascacielos frente al mar en el sur de Baltimore, dijo Witty. Handy no había dado permiso para ninguno de los dos movimientos y, como resultado, ordenó a Davis el jueves que cumpliera el resto de su sentencia de detención domiciliaria en la cárcel de la ciudad. La orden fue reportada por primera vez por The Baltimore Banner.

El abogado de Davis, Michael Tomko, confirmó que a su cliente se le ordenó cumplir el resto de su sentencia de 90 días en la cárcel a las 5 p.m. audiencia el jueves, pero se negó a comentar más, informó The Baltimore Banner. Davis ya había recibido la orden de realizar 200 horas de servicio comunitario, completar un programa en el R Adams Cowley Shock Trauma Center de la Universidad de Maryland y, además, involucrarse con Mothers Against Drunk Driving.

Los agentes que estaban presentes en la sala del tribunal el jueves detuvieron a Davis y lo transportaron al Centro Central de Reservas y Admisión de Baltimore.