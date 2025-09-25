Caguas. Juanmita López de Jesús continúa fortaleciendo su relación con su padre Juan Manuel “Juanma” López, acompañándolo a correr tras varios años sin hacerlo.

El excampeón mundial de boxeo busca caer en forma nuevamente ya que saldrá del retiro para subir al ensogado y enfrentar a Jonathan Rosario Ortiz, creador de contenido (influencer) conocido como “Gallo The Producer”, en una cartelera que se celebrará el 22 de noviembre en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

“Corrimos la semana pasada. Hace tiempito (no lo hacíamos) porque estaba retirado. Como vuelve, ahora estoy ahí apoyándolo”, compartió López de Jesús tras la reconciliación con su progenitor este verano.

“Es chévere. Eso motiva porque son dinámicas de padre e hijo. Me gusta más motivarlo a él a que se sienta mejor físicamente y hacer lo que sabe hacer el 22 de noviembre. Por tal de callarle la boca a una persona se pone ready”, agregó.

Juanmita López de Jesús entrena previo a su pelea del sábado. ( alexis.cedeno )

La corrida en el Valle del Turabo fue dominada por López de Jesús, de 19 años.

“Sabe que ya tiene que respetar los niveles”, bromeó sobre su padre, de 42 años, quien tuvo su última reyerta como profesional en 2019.

López de Jesús, por su parte, pone los toques finales a su preparación para volver al cuadrilátero este sábado contra su compatriota Luis Morales en Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida, como parte de la cartelera de Top Rank encabezada por el invicto Najee López, quien se medirá a Kalvin Henderson en el peso semipesado.

El joven púgil, en las 115 libras, irá a su cuarta pelea como profesional, primera a seis asaltos.

“Hemos trabajado más la condición física, con guanteos más fuertes y de mayor duración, para que cuando lleguen los asaltos extra estemos preparados y podamos mantener la misma intensidad que en cuatro asaltos. Queremos demostrarle a la gente que, mientras más asaltos haya, más podrán ver de Juanmita”, dijo López De Jesús antes de realizar un entrenamiento abierto a la prensa en el Gimnasio Municipal José “Cheo” Aponte.

“No vamos a tener problemas. Sabemos que no va a llegar a la distancia. Si llega, estamos con la mejor condición y preparación física para demostrar que Juanmita puede hacer de todo en el ring”, aseguró.

López de Jesús (3-0, 2 KO’s) se verá con un oponente mayor de edad en Morales, de 26 años, y récord de 4-1, con dos anestesiados.

Juanmita pelea en el Osceola Heritage Park de Kissimmee. ( alexis.cedeno )

Su combate más reciente fue el 29 de marzo de 2025, cuando cayó por decisión dividida ante el boricua Jorge “El León” González, rival al que López de Jesús venció por nocaut técnico el pasado 26 de julio en el Teatro del Madison Square Garden en Nueva York.

“Ellos han mantenido su preparación bastante privada. Nosotros sabemos que se van a preparar para dar el palo. No se lo vamos a permitir. La noche es de Juanmita. Por eso somos el lado (esquina) A. Lo vamos a demostrar nuevamente”, apuntó López de Jesús.

Tras dos peleas en la Gran Manzana, más una en la isla en Aibonito, Lopéz de Jesús boxeará por primera vez Florida, estado con una de las mayores comunidades de puertorriqueños en la diáspora.

“Al haber peleado en Nueva York te prepara. Es un escenario bien grande que te prepara para cualquier otro lugar. Ahora en Kissimmee tenemos la oportunidad de presentarnos ante nuestros hermanos que están en la diáspora. Tengo muchos familiares en Orlando. Tenemos la oportunidad de llevarle el show de Juanmita, que disfruten nuevamente la cultura de boxeo boricua”, resaltó.

“Vamos a seguir escalando niveles. Quizá, con el favor de Dios entrar a los rankings, ir por esos títulos pequeños que te van clasificando poco a poco para llegar al título mundial. Esa es la meta. Para eso nos ayudan estas peleas”, comentó sobre su futuro si sale airoso el sábado.

Apunta a entrenar junto a Zayas

De conseguir su cuarta victoria, López de Jesús apuntará a acuartelarse junto al nuevo campeón mundial Xander Zayas, con quien ha compartido cartelera, en su campamento en Davie, St. Petersburg, para su próximo compromiso, que sería a principios de 2026.

“Es para cambiar de ambiente más que nada. Al estar con peladores élite como él, te puedes concentrar mejor y estar en ese ambiente de boxeo en todo momento. Para mí es como un hermano mayor; verlo motiva, porque lo seguimos desde joven mientras iba escalando poco a poco. Mucha gente creía que la firma era una loquera de Top Ranks (a los 16 años). Ellos saben lo que están haciendo. Verlo a él es demostrar que estaban equivocados”, expresó Juanmita.

Zayas, de 22 años, capturó el pasado julio el campeonato vacante de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al vencer por decisión unánime al mexicano Jorge Luis García.