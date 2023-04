El peso súper mediano Luis Rodríguez noha tenido que sudar más allá del cuarto asalto en ninguna de sus primeras 11 peleas en el boxeo rentado. Esta noche anticipa que no será distinto cuando enfrente a Roger Guerrero durante la cartelera que tendrá como escenario el Coliseo de Combates en Ciudad de Panamá.

“Estoy contento y listo”, dijo Rodríguez (11-0, 11 KO) desde Panamá. “El objetivo es ganar y, obviamente, seguir adquiriendo experiencia que nos hace falta para, cuando lleguen esas peleas que tenga que ir a ocho o 10 asaltos, saber cómo bregar con ese tipo de presión”, agregó.

Sin embargo, a Rodríguez tampoco le molestaría apuntarse otro triunfo por la vía rápida.

PUBLICIDAD

“Si llega el nocaut mejor, pero no subo al ring pensando en eso ni buscándolo”, sostuvo.

Rodríguez indicó que en la pelea que realizó en enero pasado, sufrió una leva lastimadura en una mano que fue tratada con terapias y descanso.

“Conecté un gancho con la mano izquierda en la cabeza de Encarnación Díaz y tuve una micro fractura. Sanó rápido con terapias y está bien”, compartió.

Rodríguez arriesgará ante Guerrero el cinturón Continental Americas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y tiene la mirada puesta en peleas contra lo mejor que la división tiene para ofrecer. Sin embargo, aclaró que tomará las cosas con calma.

“No tengo prisa porque aunque tengo 26 años no me queda poco tempo en el boxeo. Me dedico al gimnaso así que me quedan 10 años de carrera. Hasta ahora hemos trabajado bien, no hay que cambiar ni irme por encima de nada. Voy escalón por escalón porque eso me llevará a la cima”, afirmó.

Incluso, no descartaría medir fuerzas con Edgar Berlanga o Saúl “Canelo” Álvarez si se presenta la oportunidad.

“Si me toca pelear mañana mismo con uno de los que están arriba, me entrego al 100 en el gimnasio. Caro que me hace falta un poco más de asalto para llegar porque aunque pienso que estoy a la altura de ellos, necesito un poco más de experiencia”, destacó.