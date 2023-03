Bryan “Chary” Chevalier encabezará la cartelera que Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment presentarán en la Cancha Pepín Centero en Bayamón.

Chevalier (18-1-1, 14 KO), del residencial Barbosa, enfrentará a Alberto “Transformer” Mercado (17-5-1, 4 KO) a 10 asaltos.

“Me siento súper emocionado ya que llevo nueve años esperando esta gran oportunidad de pelear en Bayamón. Poder inaugurar la cancha Pepín Cestero después de la remodelación es una gran oportunidad y estoy más que agradecido de poder llevarle una gran cartelera a mi gente de Bayamón.

Chevalier ocupa el quinto puesto en las clasificaciones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 130 libras.

“Sobre Mercado solo puedo decir que es un boxeador de experiencia. Siempre llega listo para todos sus combates, las derrotas que tiene han sido con grandes peleadores y no ha sido noqueado. Eso me asegura que será una gran pelea de principio a fin y me motiva a trabajar más duro que nunca”, dijo Chevalier.

Mercado, por su parte, afirmó estará en óptimas condiciones para sorprender a Chevalier.

“Estamos muy contentos de pelear ante un gran boxeador de calidad como es Bryan Chevalier. He tenido una excelente preparación, reconozco que Chevalier es un gran peleador, pero estoy listo para llevarme la victoria por cualquier. El 22 de abril habrá una sorpresa en la Pepín Cestero”, comentó Mercado.

Choque de invictos

Para la cartelera fue incluido el combate entre Harold Laguna (6-0,4 KO) y Yariel Santiago (5-0, 2 KO) en las 135 libras a seis asaltos. También en acción estarán el invicto William “Wilito’ Ortiz y el mexicano Yair “Manotas” Gallardo (2-0, 2 KO), entre otros.