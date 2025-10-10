CIUDAD DE MÉXICO. Arturo Gatti Jr., hijo del fallecido gran boxeador Arturo Gatti, falleció a los 17 años, según anunció la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gatti Jr. fue hallado muerto en un apartamento de Ciudad de México donde vivía con su madre, Amanda Rodrigues. Las autoridades no han revelado la causa de la muerte.

“La AMB y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su trayectoria apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora que se ha reunido con su legendario padre entre las estrellas”, declaró la AMB el miércoles. “Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”.

Gatti Jr. se mudó a la Ciudad de México para entrenar en academias locales mientras se preparaba para debutar como boxeador profesional.

Gatti Jr. tenía 10 meses cuando su padre, que fue campeón mundial en dos categorías de peso, murió a los 37 años en Brasil en julio de 2009. El cuerpo de Gatti Sr. fue encontrado en un apartamento que había alquilado con Rodrigues. La policía detuvo inicialmente a Rodrigues como sospechosa, pero la puso en libertad y concluyó que Gatti Sr. se había suicidado.