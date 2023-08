El peso júnior wélter Néstor Bravo subirá al ring la noche del viernes luego de una extensa pausa para enfrentar a Will Madera en la cartelera de boxeo en el Caribe Royale Orlando en Orlando, Florida.

El puertorriqueño regresa al escenario donde el pasado febrero sufrió una cortadura producto de un cabezazo accidental durante el pleito contra Jair Valtierra que terminó en un ‘no contest’. Desde entonces, Bravo se trasladó a Las Vegas, Nevada, para establecer su campo de entrenamiento y, además, disfrutar el nacimiento de su primera hija.

“Emocionado de volver en Orlando que es mi segundo hogar. Voy a pelear por el título Intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra Will Madera, quien viene a pelear, pero estoy preparado para contraatacar cualquier plan que tenga. Estoy más que listo”, sostuvo Bravo desde Orlando.

El púgil explicó que se trasladó en Las Vegas, Nevada, para establecer su centro de entrenamiento a pesar de que su esposa estaba en un avanzado estado de gestación.

Krystal Rosado ganó una medalla de bronce durante los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( Carlos Giusti/Staff )

“Fue totalmente diferente en cuanto a la preparación, los guanteos, el físico y el descanso. Me ubicaron en una casa cerca del gimnasio y cuando regresaba de entrenar la comida estaba lista. Tuve que hacer unos sacrificios porque dejé a mi esposa embazarada y ella no podía viajar. Fue in proceso duro, difícil porque es mi primer bebé”, compartió.

Bravo dijo que viajó a Orlando para estar junto a su esposa durante el alumbramiento y, a los tres días, regresó a Las Vegas.

“Ahora lo que uno tiene la mente es que hay que hacer el trabajo para ellas. El que suba al ring, tendrá que pagar las consecuencias”, afirmó. “Cuando gane el título, me ubicará entre los primeros tres en las 140 libras para retar a cualquiera de los campeones con la excepción de mi hermano Subriel Matías”.

La función del viernes también contará con la participación de Krystal Rosado Ortiz, la joven boxeadora puertorriqueña que hará su debut a nivel rentado. Enfrentará a Terrethia Dixon (0-1). Rosado Ortiz fue firmada por Amanda Serrano para que sea representada por Most Valuable Promotions. La cartelera estará disponible a aplicación DAZN.