El púgil puertorriqueño Oscar Collazo (6-0, 4 KO) sabe que el filipino Melvin Jerusalem no cederá fácilmente el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras. Por ello, se ha esmerado en planificar la estrategia ideal para cuando se enfrenten el 27 de mayo en el Fantasy Springs Casino en Indio, California.

“La pele se decidirá en quién quiere ganar más, y sé que él (Jerusalem) no quiere más que yo”, afirmó Collazo antes de iniciar una sesión de entrenamiento.

El boricua buscará conquistar su primera faja mundial, mientras que Jerusalem arriesgará al título que obtuvo el pasado enero cuando noqueó a Masataka Taniguchi en dos asaltos.

“Él ganó porque le dio un buen golpe a un oponente que empieza lento. Sabemos que Jerusalem irá con la idea de hacer lo mismo, pero se determinará en quién es el más inteligente en el ring y tengo más talento, habilidad y la fuerza para lastimar”, dijo.

Oscar Collazo está seguro de que regresará a Puerto Rico como campeón. ( David Villafane/Staff )

Desde el momento que Collazo derrotó a Yudel Reyes en una eliminatoria, comenzó el proceso de preparación para retar a Jerusalem.

“Él tendrá mucha más presión. Estará haciendo su primera defensa fuera de su país. La cartelera es de Golden Boy Promotions y soy parte de la compañía. Aunque la gente no lo crea, eso afecta. Jerusalem sabe que no irá contra un boxeador fácil y que tendrá que trabajar para ganarme”, afirmó.

Collazo indicó que piensa en el compromiso las 24 horas de los siete días de la semana.

“Desde la eliminatoria (contra Reyes) pienso en él. Cada minuto día del día pienso en la pelea. Cuando estoy descansando en mi casa, me pongo a estudiar los vídeos de sus peleas, mirando lo que puede hacer y lo tengo 100% leído y estudiado. El trabajo que hemos hecho ha sido espectacular y sé que no fallaré ese día”, sostuvo.

El entrenador Juan de León agregó que Collazo pasó por un riguroso régimen de entrenamiento y los resultados estarán en vitrina el 27 de mayo.

Oscar Collazo podría convertirse en el primero campeón mundial de Villalba. ( David Villafane/Staff )

“Lo veo súper bien. Oscar sabe lo que quiere. Su preparación ha sido, si no una de las mejores, la mejor, que jamás haya visto. Jerusalem tendrá un serio problema porque Oscar ha trabajado a consciencia y con mucha seriedad”, concluyó.

Collazo partirá el domingo hacia California donde afinará detalles para hacer el peso de 105 libras.

“Como uno entrena, uno pelea. Si uno come mierda en el entrenamiento, la pelea no se puede ganar. No hemos fallado y por eso está la confianza. Esa noche será espectacular tanto para Puerto Rico como para Villalba. Ser el primer campeón mundial de pueblo, un lugar que le encantan los deportes y me ha apoyado desde el comienzo. Será un privilegio llevar ese título mundial a Villalba”, destacó.