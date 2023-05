Oscar Collazo estaba a punto de culminar una sesión de guanteos con Yankiel Rivera cuando una reconocida figura entró al Coliseo Boxístico Pedro Rodríguez Gayá en Cataño.

El múltiple campeón mundial Miguel Cotto acudió para observar de cerca una sesión de Collazo, quien el sábado, 27 de mayo retará al filipino Melvin Jerusalem por el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 115 libras.

“Me quedé sorprendido por la visita. Miguel es una persona que tiene tanto en su plato y no tuvo que ir a verme guantear. Estoy agradecido con la gestión que hizo Juan de León. No me habían dicho, fue de sorpresa. Estaba en el tercer round cuando me percato que estaba mirando”, relató Collazo (6-0, 4 KO).

Miguel Cotto le ofreció consejos al aspirante del título mundial de las 105 libras. ( Suministrada )

El púgil de Villalba compartió que Cotto le ofreció unas sugerencias entre los minutos de descanso.

“Fue un privilegio escuchar los consejos que me dio. Aprender de un Salón de la Fama no ocurre todos los días. Mayormente estaba diciendo que no me quedara parado de frente al boxeador, que si estoy dos segundos frente al boxeador es mucho tiempo, que no me quedara frente a Jerusalem y tirar golpes”, compartió.

Collazo sostuvo que la visita de Cotto, “me sirve de motivación para regresar a Puerto Rico con la faja de campeón mundial”.

“Me dará más gasolina para ejecutar lo que me está diciendo para seguir trabajando duro. Me ayudó en la motivación ver a alguien admirado, no solamente por mí, también por el mundo entero. No me esperaba eso y estoy agradecido”, concluyó.

El compromiso de Collazo con Jerusalem tendrá como escenario el Fantasy Springs Casino en Indio, California.