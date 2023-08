Dorado. Han transcurrido más de dos años desde que Puerto Rico sirvió de anfitrión para una pelea con implicaciones de título mundial. Eso fue en marzo de 2021 cuando Amanda “The Real Deal” Serrano enfrentó a Daniela Bermúdez durante un evento que tuvo como escenario la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan.

Ese lapso de tiempo quedará interrumpido este sábado cuando Oscar “El Pupilo” Collazo arriesgue el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 105 libras, ante el filipino Garen Diagan en la reyerta estelar de la cartelera en el Coliseo Roberto Clemente.

Para Collazo representará su primera defensa y abraza con humildad la oportunidad de hacerla en la isla. Asimismo, el boricua advirtió que Diagan tendrá que fajarse hasta el último suspiro si desea arrebatar de sus manos la faja de campeón.

“Estuve visualizando desde que comence mi carrera, todo fue bien estratégico y era cuestión de tiempo para que pasara. Se habló de hacer la primera defensa en Puerto Rico, se me dio. Todas las peleas han sido importantes por el poco tiempo que llevo, pero esta es la más importante por tratarse de una defensa de título”, afirmó Collazo.

El joven de Villalba ganó el cetro de la OMB el pasado mayo cuando detuvo al también filipino Melvin Jerusalem en el séptimo asalto. Collazo destacó que no está dispuesto a ceder la corona ante su gente.

“No sé que tendrá que hacer (Diagan) porque vengo desde el campamento de la pelea de título mundial, no me he detenido. Sigo concentrado en el trabajo para demostrar que soy un campeón sólido”, dijo.

Los púgiles tienen una cita mañana, viernes, con la báscula donde ninguno no podrán excederse de las 105 libras.

“Me encuentro en el ‘peak’. Estoy bien cerca del peso”, sostuvo Collazo.

La función del sábado contará con ocho combates. Juan Carlos “El Indio” Camacho (15-1, 7 KO) medirá fuerzas con el mexicano Jorge Orozco (17-3-2, 11 KO). Además, Ángel “Tito” Acosta (23-4, 22 KO) irá contra el nicaragüense Carlos Buitrago (37-9-1, 21 KO) a 10 asaltos por la vacante faja Internacional de la OMB en las 108 libras.

Mientras tanto, Kiria Tapia (2-0) enfrentará a Simone Aparecida de Silva (17-26, 6 KO) a seis episodios, entre otros enfrentamientos.