ABUYA, Nigeria. El boxeador británico Anthony Joshua fue dado de alta del hospital, informaron las autoridades nigerianas la noche del miércoles.

El bicampeón de peso pesado y medallista de oro olímpico sufrió un accidente de tráfico mortal cerca de Lagos el lunes, en el que fallecieron dos de sus allegados y miembros de su equipo.

Joshua se encontraba bajo observación en el Hospital Lagoon de Lagos mientras se recuperaba de lesiones menores, informó el lunes Matchroom Boxing, del promotor Eddie Hearn.

El comisionado de información del estado de Lagos, Gbenga Omotoso, declaró en un comunicado en X que Joshua recibió el alta la tarde del miércoles tras ser considerado clínicamente apto para recuperarse en casa.

“Anthony y su madre estuvieron en la funeraria de Lagos esta tarde para rendir homenaje a sus dos amigos fallecidos, mientras se preparaban para su repatriación, programada para esta noche”, declaró Omotoso. Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele fallecieron en el accidente. Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era su entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron videos en redes sociales jugando tenis de mesa.

El miércoles por la mañana, Hearn rindió homenaje a las dos víctimas después de que el vehículo en el que viajaban con Joshua chocara contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos.

Hearn publicó en Instagram: “Descansen en paz, Latz y Sina. Echaremos mucho de menos su energía y lealtad, entre tantas otras grandes cualidades. Rezo por fortaleza y guía para toda su familia, amigos y, por supuesto, para AJ en estos momentos tan difíciles”.

El accidente ocurrió en una vía principal —la autopista Lagos-Ibadan, que une el estado de Ogun con Lagos, la capital económica del país— alrededor de las 11:00 a. m., hora local. Las imágenes en redes sociales mostraban a Joshua siendo rescatado de un vehículo accidentado mientras se estremecía de dolor. Nigeria es la patria de los padres de Joshua.

El accidente ha suscitado una creciente preocupación por la seguridad vial en Nigeria, donde los accidentes son frecuentes.

El país de África Occidental registró 5421 muertes en 9570 accidentes de tráfico en 2024, según datos del Cuerpo Federal de Seguridad Vial. Estos datos muestran que 340 personas más murieron en accidentes de tráfico el año pasado en comparación con 2023.

Apenas 10 días antes de resultar herido en el accidente, Joshua noqueó al YouTuber convertido en boxeador Jake Paul en un combate de Netflix en Miami, una pelea que aprovechó para mejorar su estado físico y aspirar a futuros títulos de boxeo de élite.