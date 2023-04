La idea de un futuro duelo entre el estadounidense Gervonta “Tank” Davis y Subriel Matías no es descabellada para Juan Orengo, manejador y promotor del púgil puertorriqueño.

Por el momento, Orengo está concentrado sus esfuerzos para que Matías haga en Puerto Rico su primera defensa de la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), versión de las 140 libras. Sin embargo, sostuvo que no descarta la posibilidad de que su pupilo esté cara a cara con Davis.

“Gervonta ya hizo una pelea en 140 libras contra Mario Barrios y lo noqueó. Puede pelear con Subriel porque las diferencias en estatura no es tanta”, dijo Orengo.

Davis viene de apuntarse un nocaut sobre “King” Ryan García en el séptimo asalto. Una de las exigencias de Davis fue que ninguno de los dos podía aumentar más de 10 libras al día de la pelea. Dicho requisito no le preocuparía a Orengo.

“Subriel está acostumbrado a no poder aumentar 10 libras para el día de una pelea. No sería algo nuevo para él. Lo hizo varias veces”, afirmó.

Mientras tanto, Orengo continúa dándole forma al próximo combate de Matías en el que arriesgará la faja de la FIB que conquistó el pasado febrero cuando detuvo a Jeremías Ponce después de cinco asaltos.

“Hay una alta probabilidad de que sea en Puerto Rico, específicamente en Fajardo. Estamos trabajando para hacer una cartelera en la cancha Tomás Dones. Si no es en Fajardo, me llevo la pelea para Estados Unidos. Estamos negociando con Showtime”, adelantó Orengo, quien no está en posición para ofrecer una fecha.