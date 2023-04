El excampeón mundial Ángel “Tito” Acosta consideró varias ofertas para pelear antes de que concluyera el 2022, pero optó por declinarlas debido a que sufría de inflamación en un hombro.

Acosta aseguró que ahora está listo para regresar al ring después de cumplir con los tratamientos.

“Cuando McWilliams Arroyo se lastimó para la pelea contra Rey Martínez, me la ofrecieron, pero tenía el hombre lastimado. Fui a Monterrey (México) para verificarme. Intentaron con un medicamento y fui mejorando, pero el dolor regresó. En Puerto Rico me verificaron nuevamente, me pusieron una inyección y me recuperé”, explicó Acosta desde Indio, California.

El púgil puertorriqueño enfrentará al venezolano Angelino Córdova en el pleito estelar de la cartelera del 6 de abril en el Fantasy Springs Casino en Indio, California. Acosta no pelea desde mayo de 2022 cuando noqueó a Janiel Rivera en el primer asalto.

“Surgió esta oportunidad de pelear en abril. Estuve tres semanas en Puerto Rico para prepararme y regresé a Indio para las últimas siete. Ha sido fuerte el sacrificio y me dieron la oportunidad de pelear ahora por un título Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que me podrían entre los primeros lugares de las clasificaciones en las 112 libras para luego buscar una pelea de título mundial”, compartió.

Acosta es consciente de que el combate contra Córdova viene acompañado de varias implicaciones. El boricua está interesado en obtener una oferta para retar a alguno de los campeones de la división.

“No conozco mucho de Córdova. He visto un vídeo y le gusta pelear. Esos son los que me gustan porque se hace más fácil conectar un golpe rápido aunque no me puedo descuidar. Por ahora estoy concentrado en esta y luego será esperar a lo que me digan los promotores. Tal vez pueda pelear por un título mundial para octubre o noviembre”, afirmó.

Los rivales tienen una cita con la báscula el miércoles.

“Estoy ansioso para pelear ya. Salí en peso y estoy loco para pesarme. Lo primero que uno desea es salir de eso porque esta preparación fue fuerte y larga. No estoy sobre entrenado porque trabajé bien. Tuve días de descanso, pero la sentí larga”, concluyó Acosta.

El evento desde el Fantasy Springs Casino estará disponible a través de la aplicación DAZN.