Xander Zayas elude discutir los detalles de la lesión que provocó que se pospusiera el combate que tenía contra Ronald Cruz el pasado 1 de abril. El boxeador puertorriqueño prefiere hablar sobre las lecciones aprendidas a la vez que afirma que está completamente recuperado camino al compromiso que tiene en agenda el 10 de junio en el Theater del Madison Square Garden en Nueva York.

“Estoy bien, al 100%. Al principio cuando sucede la lesión, me incomodé un poco, me molesté, pero también entendí que no todo puede ser color de rosas. Tendré obstáculos en mi carrera y es cuestión de saber sobrellevarlos y sobrepasarlos”, compartió Zayas (15-0, 10 KO).

“Tuve un buen grupo de doctores que me ofrecieron opciones y opiniones. Todo salió bien”, dijo.

No es la primera vez que Zayas enfrenta un escollo que frena su carrera. En el 2022 sufrió una severa infección mientras se encontraba en Australia entrenando que canceló su participación en una cartelera que ocurrió, precisamente, en le víspera de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.

“Eso me enseñó paciencia y madurez. Ese viaje a Australia y luego no pude participar en la cartelera me enseñó. Hay que saber sobrellevar cada situación”, afirmó. “Ya estoy al 100 y entrenando”.

Zayas indicó que la reciente demora puede alterar levemente los planes que tenía para el 2023.

“Lo único, tal vez, es que probablemente no pueda hacer las cuatro peleas que tenía programadas. Ojalá se me de la oportunidad de hacer las cuatro, hacer una rápido después del 10 de junio si se permite, pero lo demás sigue igual que es, mejor oposición, y entrar entre los primeros 15 de las clasificaciones para seguir aumentando el nivel”, apuntó.

El rival del 10 de junio será Cruz y Zayas arriesgará el cinturón NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 154 libras.