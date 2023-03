Xander Zayas (15-0, 10 KO) está a un mes de su primer compromiso del 2023.

El boxeador puertorriqueño enfrentará a Ronald “Diablo” Cruz (18-2-1, 12 KO) a ocho asaltos durante la función encabezada por el duelo entre Robeisy Ramírez y Isaac Dogboe por el cinturón pluma de la Organización Mundial de Boxeo el 1 de abril en el Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma.

“Estoy trabajando extremadamente duro en el gimnasio porque quiero que el 2023 sea el año en el que me posiciono como uno de los principales contendientes de la división”, sostuvo Zayas mediante una comunicación escrita.

El púgil lleva semanas entrenando para su próximo compromiso. ( Mikey Williams / Top Rank )

“Sé lo que quiero y sé lo que me costará lograrlo, pero cada uno de los sacrificios que hago todos los días en el gimnasio están dando sus frutos, y lo hago con la intención de lucir mejor cada vez que me subo al ring. Eso me motiva. Me esfuerzo por ser mejor cada día porque cada vez que subo al cuadrilátero lo hago con la intención de poner aún más en alto la bandera de mi Isla”, agregó.

Durante el 2022, Zayas conquistó el vacante cinturón NABO de las 154 libras al noquear Elías Espadas y, luego, lo defendió ante Alexis Salazar el pasado diciembre. Zayas continuará su camino ante Cruz, quien nunca ha sido noqueado y llegará después de una cerrada derrota ante Damián Sosa.

“Respeto a mi oponente (Cruz). Sé que está motivado y emocionado por esta oportunidad. Sacará lo mejor de mí en el ring. Una vez suene la campana, estoy ahí para hacer un trabajo”, sostuvo Zayas.