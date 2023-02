El boxeador puertorriqueño Yankiel Rivera salió del Teatro Hulu en el Madison Square Garden satisfecho con su desempeño durante la cartelera del 4 de febrero y espera con ansias por conocer la fecha de su próximo compromiso en el ring.

Rivera (3-0, 2 KO) superó a Fernando Díaz por decisión unánime por anotaciones 78-74, 79-73 y 79-73 en su primera experiencia a ocho asaltos.

“Fue increíble, linda. No me esperaba pelear en el Madison Square Garden tan temprano en mi carrera. Bien contento por esa oportunidad”, sostuvo Rivera. “Gracias al trabajo que uno hace en el gimnasio, tuve una buena resistencia a pesar de que nunca había peleado a ocho asaltos”.

Rivera confesó que se percató que tiene mucho espacio para mejorar.

“Ya toque los ocho asaltos y sé como se siente. Hay que trabajar duro para verme mejor en cada pelea. Nunca estuve en aprietos, pero sí fui con la mentalidad de ganar, no de conseguir el nocaut. Le conecté buenas manos e, incluso, en varios momentos lo lastimé, pero se recuperaba rápido. No me iba a arriesgar a un golpe que me lastimara, seguí haciendo el trabajo poco a poco”, recordó.

Rivera sostuvo que observó la pelea grabada y sabe en qué áreas tiene que mejorar.

“La esquina me decía que lo cogiera con calma. Aprendí mucho durante la pelea. Sí vi varios errores que cometí, pero me sentí bien. Un cansancio leve porque fue un rival que me hizo trabajar. Aguantó buenos golpes”, relató.

Rivera adelantó que los ejecutivos de Matchroom Boxing le indicaron que, tentativamente, pelearía el próximo mayo.

“Tenía una fecha en abril, pero entiendo que vamos a espera hasta mayo que también hay unas carteleras. Me encantaría que fuera en el mismo evento de Amanda Serrano contra Katie Taylor, pero aceptaré donde me quieran poner”, concluyó.

La secuela entre Serrano y Taylor fue anunciada para el 20 de mayo en Irlanda.