Madrid. Goles anulados, cinco disparos a los postes y grandes atajadas.

Fue demasiado para que el Barcelona pudiera remontar este domingo, perdiendo 2-1 ante la Real Sociedad en La Liga española y ver esfumarse su racha de 11 victorias consecutivas.

En su visita a San Sebastián, el Barça penó con tres goles anulados, así como una decisión de un penal que fue revertida por el VAR, todo en el primer tiempo. También totalizó cinco tiros que se estrellaron en el poste, incluido un cabezazo de Jules Koundé desde cerca a los 84 minutos que el portero local Álex Remiro detuvo de manera impresionante.

PUBLICIDAD

“El resultado no refleja nuestro partido. Hemos creado muchas ocasiones”, señaló el técnico azulgrana Hansi Flick. Al final, hay días en los que inviertes mucha energía pero no tienes suerte".

“Aprecio lo que vimos. Es cierto que pudimos defender mejor un par de acciones, pero me gusta lo que vi porque jugamos bien”, agregó.

La derrota dejó al club catalán un punto por delante del Real Madrid, su perseguidor inmediato, que de local venció el sábado 2-0 a Levante.

Fue la segunda victoria consecutiva para la Real Sociedad, que escaló al octavo lugar.

Mikel Oyarzabal adelantó a los locales con una definición de volea junto al poste lejano a los 32 minutos. El Barça igualó con un cabezazo de Marcus Rashford a los 70, pero un minuto después Gonçalo Guedes restableció la ventaja de los donostiarras con un disparo desde dentro del área.

El Barça generó muchas ocasiones a lo largo del partido. Celebró tomar la delantera a los pocos minutos de iniciado el partido cuando Fermín López anotó con un disparo bajo desde fuera del área, pero el gol fue anulado por el VAR debido a una falta de Dani Olmo sobre Takefusa Kubo de la Real en la jugada previa.

Además, un gol de Frenkie de Jong anulado por posición adelantada a los 21 y otro de Lamine Yamal a los 27.

A Yamal se le otorgó un penal en el tiempo de descuento de la primera mitad, pero la decisión fue revertida porque estaba en fuera de juego.

PUBLICIDAD

La Real acabó con 10 hombres debido a la expulsión del volante Carlos Soler a los 88 por una fuerte entrada.

El Barça había ganado 11 partidos seguidos en todas las competiciones, una racha que incluyó una victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí el fin de semana pasado. No había perdido desde una derrota 3-0 como visitante contra Chelsea en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Su última derrota en la liga española fue el 2-1 contra el Real Madrid en el primer clásico de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu en octubre.

La gran ausencia el domingo en el plantel azulgrana fue la del atacante brasileño Raphinha, descartado por precaución debido a un golpe en el muslo derecho. El zaguero portugués João Cancelo debutó desde el banquillo en la segunda mitad tras firmar recientemente con el club catalán.

Gol de Sorloth para el Atlético

Alexander Sorloth anotó en los albores del segundo tiempo para darle al Atlético de Madrid la victoria el domingo por 1-0 sobre el Alavés en La Liga española.

El delantero noruego marcó a los 48 minutos con un cabezazo desde cerca del punto de penal al centro de Pablo Barrios desde la banda derecha. El balón golpeó el poste en el segundo palo antes de entrar.

Fue la décima titularidad en 19 partidos de liga para Sorloth esta temporada y suma seis goles, tres de ellos de cabeza.

Alavés, un equipo amenazado por el descenso y sin ganar en cinco partidos consecutivos de liga, estuvo cerca de igualar en varias ocasiones al final en el estadio Metropolitano en la capital española.

PUBLICIDAD

Los dirigidos por el técnico argentino Eduardo Coudet han sufrido siete derrotas en sus últimos nueve partidos de liga. La única victoria fue el 1-0 contra la Real Sociedad en diciembre.

Más temprano el domingo, Valencia salió de la zona de descenso al vencer 1-0 en Getafe con un gol de José Gayà a los 84.

El resultado puso fin a la racha de seis partidos sin ganar del Valencia en la liga. Getafe ahora lleva seis partidos consecutivos de liga sin ganar, con cinco derrotas.

Por su parte, el Celta de Vigo goleó 3-0 en casa al Rayo Vallecano, que jugó con 10 hombres desde los 66 por la expulsión de Nobel Mendy. Fue la tercera victoria consecutiva para el Celta, que marcha séptimo. El Rayo se ubica 13ro.