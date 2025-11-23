Barcelona. Barcelona regresó a su querido Camp Nou y produjo una dominante victoria el sábado 4-0 sobre un Athletic de Bilbao que se quedó 10 hombres para sumar a las celebraciones del regreso a casa.

Unos 45,000 aficionados estuvieron presentes mientras el estadio de fútbol más grande de Europa reabrió a aproximadamente la mitad de su capacidad. El Camp Nou había estado cerrado por más de dos años para una renovación importante que el club endeudado espera que aumente los ingresos.

Robert Lewandowski marcó el tono al anotar apenas cuatro minutos después del inicio del partido. Ferran Torres añadió dos goles a partir de un par de pases soberbios del delantero Lamine Yamal, y Fermín López anotó en su primer partido en el Camp Nou. El Athletic perdió a Oihan Sancet por una tarjeta roja por una falta peligrosa sobre López a los 53 minutos, con los anfitriones ganando 3-0.

Barcelona are back at the Spotify Camp Nou! 🏟️✨@victor_nahe 🎥 pic.twitter.com/qB8WfH6M2T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2025

“En el partido desde el principio, hemos jugado muy bien, dos goles en cada parte y tenemos otros tres puntos. Lo más importante es que hemos vuelto al Camp Nou”, dijo Lewandowski. “Es un día especial, estamos muy contentos de poder jugar en el Camp Nou, es otra cosa cuando jugamos aquí”.

Los aficionados del Barcelona entonaron el himno del club antes del inicio del partido en un ambiente festivo a pesar del clima frío.

Tenían razones para estar especialmente felices. La última vez que pudieron asistir a un partido en el Camp Nou fue en mayo de 2023. Durante los siguientes 900 días, el Barcelona jugó sus partidos en casa en el Estadio Olímpico de Cataluña con 55,000 asientos, ubicado en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, que era más difícil de alcanzar.

El club celebró el día con humo azul y vino justo minutos antes del partido para intentar diferenciar el día de un simple partido en casa.

All camp nou with one voice chanting:



"Messi, Messi, Messi." 🐐



pic.twitter.com/IWBOgTepKa — MessiMania (@M10Update) November 22, 2025

Pero dejando de lado el regreso a casa, todavía queda un trabajo significativo antes de que el renovado Camp Nou esté terminado y listo para albergar a 105,000 aficionados.

El nivel superior sigue siendo en su mayoría un esqueleto de vigas y pilares de metal y concreto; enormes grúas de construcción se ciernen sobre el estadio y son visibles desde las gradas, y hay áreas que parecen un sitio de construcción.

Joan García comenzó en la portería y Raphinha entró como suplente tardío, ya que ambos jugaron sus primeros minutos desde que se recuperaron de lesiones en las piernas que los habían dejado fuera de juego durante casi dos meses.

Jugadores del Barcelona celebran el gol ante el Athletic Bilbao en el renovado Camp Nou en la liga española el sábado 22 de noviembre del 2025. (AP Foto/Joan Monfort) ( Joan Monfort )

La victoria colocó al Barcelona a la par en puntos con el Real Madrid en la cima de la tabla antes de que el Madrid visite al Elche el domingo.

El próximo partido para el Barcelona: un viaje a Londres para jugar contra el Chelsea en la Liga de Campeones el martes.

Retrasos

El trabajo para mejorar el Camp Nou comenzó en junio de 2023 para reparar, modernizar y expandir un recinto que anteriormente tenía una capacidad de 99,000 personas. El club, altamente endeudado, aseguró 1,450 millones de euros (entonces 1,600 millones de dólares) de múltiples inversores para emprender el proyecto de remodelación.

Barcelona había planeado originalmente volver a jugar partidos en el Camp Nou tan pronto como en noviembre de 2024 para coincidir con el 125 aniversario del club. Pero la fecha se pospuso varias veces, y el club no ha dicho cuándo espera ahora que se complete el trabajo en el estadio. El club dice que planea solicitar permiso a las autoridades para abrir más asientos a medida que avanza el trabajo.

A principios de este mes, más de 20,000 aficionados asistieron para ver el primer entrenamiento de Barcelona de regreso en el Camp Nou.

Barcelona también recibió autorización de la UEFA esta semana para recibir al Eintracht Frankfurt en el Camp Nou el nueve de diciembre.