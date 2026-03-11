El Bayern de Múnich y el Atlético de Madrid dieron pasos agigantados hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones el martes con grandes victorias.

Mientras, el Liverpool y Barcelona todavía tienen trabajo por hacer.

El Bayern aplastó al Atalanta por 6-1 aun sin su máximo goleador Harry Kane en la alineación titular. Y el Atlético hizo pagar al presionado técnico de Tottenham, Igor Tudor, su audaz decisión de dejar fuera al portero titular Guglielmo Vicario al ponerse 3-0 arriba en los primeros 15 minutos. El conjunto español finalmente ganó 5-2.

El Liverpool tendrá que remontar una derrota 1-0 ante el Galatasaray en el partido de vuelta de la próxima semana en Anfield y el Barcelona necesitó el penal de Lamine Yamal con la última patada del partido para rescatar un empate 1-1 en el campo de Newcastle.

PUBLICIDAD

Goles a raudales

Incluso sin el prolífico Kane, el Bayern prácticamente aseguró su lugar en los cuartos de final con una victoria clara en el campo del Atalanta.

Kane, capitán de la selección inglesa, ha marcado 47 goles esta temporada para club y el equipo nacional, pero sólo estaba en condiciones de ir al banquillo y, en su ausencia, Michael Olise anotó dos veces. Serge Gnabry y Nicolas Jackson anotaron y también asistieron en goles. Josip Stanisic y Jamal Musiala fueron los otros anotadores por el campeón alemán.

Tottenham sufrió un inicio de pesadilla en Madrid, donde el portero suplente Antonin Kinsky fue sustituido apenas a los 17 minutos después de que sus errores garrafales derivaron en dos de los tres goles tempraneros del Atlético.

El técnico de los Spurs, Tudor, había optado por dejar fuera al titular Vicario, una decisión que salió terriblemente mal. Kinsky hacía su debut en la Liga de Campeones y su resbalón y mal despeje en el sexto minuto le dieron a Marcos Llorente la oportunidad de abrir el marcador.

Antoine Griezmann marcó el 2-0 para el Atlético antes de que Kinsky volviera a caer en un despeje que le regaló el balón al argentino Julián Álvarez para que lo empujara a la red vacía.

Kinsky parecía inconsolable cuando fue reemplazado por Vicario, quien encajó apenas cinco minutos después de entrar: Robin Le Normand anotó el cuarto del Atlético.

“Es parte del fútbol, supimos aprovechar esas fallas que tuvieron en esos minutos y fue clave para todo el partido”, explicó Álvarez. “Nosotros forzamos a que eso suceda con la presión que estábamos haciendo y supimos aprovecharlo bien”.

PUBLICIDAD

Los Spurs reaccionaron, pero se necesitará una remontada increíble en el partido de vuelta para evitar la eliminación.

“Regalamos tres goles al inicio, y luego se volvió muy difícil para nosotros”, reconoció Tudor.

Según el proveedor de estadísticas Opta, esta fue la primera vez en la historia de Tottenham que ha perdido seis partidos seguidos.

Barcelona lo deja para la final

El Barcelona, cinco veces campeón de Europa, estaba a segundos de la derrota cuando Malick Thiaw derribó a Dani Olmo en el área.

El árbitro Marco Guida señaló el punto penal y Yamal, el joven de 18 años, tuvo la serenidad para vencer a Aaron Ramsdale mientras los aficionados locales lo presionaban para que fallara. Su gol fue registrado a los 96 minutos y el silbatazo final se dio inmediatamente después de su cobro.

“No fue un gran partido de nuestra parte, pero tenemos un equipo joven”, dijo el técnico de Barcelona, Hansi Flick. “Debemos mejorar, pero tenemos mucho potencial. Hay que hacer las cosas mejor, y lo haremos”.

Newcastle se había puesto en ventaja con el remate a quemarropa de Harvey Barnes a los 86. El delantero también había estrellado un disparo con efecto en el poste anteriormente.

“Es duro. Anotas y es una sensación increíble - puedes sentir a los aficionados. Habíamos jugado muy bien”, dijo Barnes. “Encajar al final es muy difícil de asimilar, pero el marcador está igualado y todavía nos queda un partido de vuelta”.

Ventaja de Galatasaray ante Liverpool

Primero fue la Juventus y ahora el Liverpool. Galatasaray sigue dando zarpazos ante los gigantes del fútbol europeo.

PUBLICIDAD

La victoria 1-0 en el partido de ida en Estambul le dio al campeón turco la ventaja en esta eliminatoria de octavos de final.

El cabezazo de Mario Lemina en el séptimo minuto del encuentro representó el triunfo para Galatasaray, que sorprendió a Juventus con una victoria global de 7-5 en los repesca.

La vuelta será en Anfield el próximo miércoles.

“Queremos ganar allí también, queremos llegar a los cuartos de final”, dijo Lemina.

Es la segunda vez que Galatasaray ha vencido a Liverpool esta temporada, tras haber ganado por el mismo marcador en la fase de liga.

El Galatasaray tuvo ocasiones para llevarse a Merseyside una ventaja más amplia, con un remate de Victor Osimhen en la segunda parte que fue anulado por fuera de juego. El VAR invalidó un gol de Liverpool, por cuenta de Ibrahima Konate, debido a una mano.

“Lo que sí sé es que ahora estamos a la mitad”, dijo el técnico de Liverpool , Arne Slot . “Hemos perdido aquí dos veces por 1-0 y lo bueno es que el próximo partido no se juega aquí. Se juega en Anfield y nuestros aficionados pueden crear un ambiente similar”.

_____

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.