Los partidos entre los mejores equipos escolares de fútbol en Puerto Rico están cuadrados en la continuación de la segunda edición del Buzzer Beater.

Los grupos masculinos y femeninos tendrán que dejarlo todo sobre el grama para avanzar a la próxima ronda y seguir luchando por el trofeo de la Copa Nacional de Fútbol.

Por la rama masculina, cerró la ronda del Sweet 16 con ocho equipos acercándose un paso hacia la meta. Entre ellos, se enfrentaron los campeones defensores, el Colegio La Merced de Cayey contra Saint Johns de San Juan, un equipo que cuenta con el único jugador representando a la Selección Nacional adulta de Puerto Rico, Eitan Corkidi Solomiany.

PUBLICIDAD

La Merced dominó a Saint Johns con facilidad, venciéndolos 4-1. El Colegio cayeyano ha mantenido su dominio en el campo, ganando sus primeros tres encuentros durante el transcurso del torneo.

Para la escuela Cedin de Bayamón, su historia continúa tras dejar boquiabiertos al escuadrón del Colegio San Ignacio de Loyola de San Juan. Cedin logró cinco tiros libres en la etapa de pensales así robarse la victoria 0-0 (5-4).

“Creo que la humidad es la base de este grupo, un grupo muy unido y especial. Lo que valoramos es el trabajo de cada uno, desde el portero hasta los que están en la banca. Somos un solo grupo y creo que, con toda esa fe, esas ganas y actitud es que legramos ganar este partido”, expresó el entrenador asistente de Cedin, Manuel Elías Cardoza.

Los demás partidos celebrados cerraron con las siguientes marcas: ECEDAO de Salinas derrotó a B-You Academy de Caguas en un duelo reñido 3-3 (11-10), Cupeyville School de San Juan lució victorioso frente al Colegio San Antonio de San Juan 2-0, Baldwin School de Guaynabo eliminó de la competencia a La Salle de Bayamón con una puntuación final de 1-1 (4-2), el Colegio San José de Río Piedras consiguió el triunfo frente a la

American Military Academy de Bayamón con un marcador final de 2-0, la Dorado Academy conquistó el pase a la siguiente ronda frente sobre la Academia Cristo de los Milagros de Caguas derrotándolos 4-1 y el Colegio Marista de Guaynabo logró vencer a Bayamón Military Academy 1-0.

PUBLICIDAD

Joksan Rosario celebra el triunfo de Ecedao de Salinas sobre B-You Academy de Caguas en un duelo reñido 3-3 (11-10). ( Suministrada )

Sin dejar atrás a las jóvenes que compiten en la rama femenina quienes lucharan por el boleto a los últimos ocho.

Para Dorado Academy, las posibilidades de repetir la hazaña como campeonas sigue en pie, pero enfrentarán una dura prueba ante la escuela ECEDAO de Salinas.

Los otros siete duelos que se llevarán a cabo entre los conjuntos femeninos durante el Sweet 16 serán: la UHS de San Juan contra el Colegio Sagrado Corazón de Ponce, el Colegio Marista de Guaynabo frente a Baldwin School de Guaynabo, la Academia Bautista de Carolina ante la Academia María Reina de San Juan, la escuela Liceo de Ponce se enfrentará a la B-You Academy de Caguas, el CPN de Guaynabo contra el Colegio Ponceño, el Colegio Notre Dame de Caguas ante La Salle de Bayamón y el Colegio Caribbean de Ponce competirá por el pase a la próxima ronda del torneo ante la TASIS de Dorado.

“En este torneo no hay enemigo pequeño, todos vienen preparados para lograr las victorias. No es como el baloncesto que juegas constantemente con los rivales, aquí no. Es muy difícil y es más atractivo para el torneo. Yo creo que está pasando un gran momento en el fútbol puertorriqueño con el torneo y con las hazañas de la Selección Nacional adulta”, expresó Bryan Eloy García, fundador de Buzzer Beater

La final de la Copa Nacional de Fútbol de Buzzer Beater será el 6 de mayo en el Bayamón Soccer Complex para ambas ramas.