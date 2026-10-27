Pekín. El portal deportivo chino Dongqiudi sustituyó el nombre de Kylian Mbappé por la expresión “no existe tal persona” en la clasificación del Balón de Oro de 2026, en la que el delantero del Real Madrid terminó segundo, tras la polémica por unas declaraciones sobre un ‘meme’ que lo compara con Mao Zedong.

En la lista publicada este martes, el medio identificó al ganador, el inglés Harry Kane, y al tercer clasificado, el español Lamine Yamal, pero reemplazó el nombre del francés por la expresión china ‘chá wú cǐ rén’, que significa “no existe tal persona” o “persona no encontrada”.

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Dongqiudi, una de las principales plataformas digitales especializadas en fútbol de China, también publicó una fotografía en blanco y negro de Mbappé, un tratamiento visual que en las redes sociales chinas suele asociarse con imágenes de personas fallecidas.

El portal había difundido el lunes un comunicado en el que calificó de “inaceptables” las declaraciones del futbolista y aseguró que no las traduciría por considerar que perjudicaban los sentimientos de los aficionados y del pueblo chino.

La controversia comenzó después de que Mbappé afirmara en una entrevista que uno de los ‘memes’ que más le divertían mostraba su rostro sobre el de un “dictador chino”, aunque no mencionó expresamente a Mao.

La polémica provocó este martes la ruptura de los acuerdos comerciales de Mbappé con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, mientras que el Ministerio chino de Exteriores advirtió de que las palabras y los actos que “hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”.

La televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga, según informó The Paper citando fuentes de la radiotelevisión pública, mientras que la plataforma Xiaohongshu (RedNote) impide seguir la cuenta del futbolista, como pudo comprobar EFE, y anunció la retirada de contenidos relacionados con él, aunque aclaró que su colaboración comercial había terminado en 2024.