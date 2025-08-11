El astro del fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influencer española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes a través de las redes sociales que se casan tras casi diez años de noviazgo y varios hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, mostró una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes.

El jugador, que ahora viste la camiseta del equipo saudí Al Nassr, y la influencer, juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el ‘reality’ de Rodríguez ‘Soy Georgina’ de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace.