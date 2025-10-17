Barcelona. El técnico del Barcelona, Hansi Flick, y sus jugadores no están contentos de tener que viajar 4,500 millas para jugar un partido de la temporada regular de La Liga en las afueras de Miami en diciembre.

Flick dejó claras sus sensaciones al responder a una pregunta en una conferencia de prensa el viernes.

“Entiendo que haya jugadores que no estén contentos y yo tampoco lo estoy, pero es LaLiga la que decide dónde se juega”, dijo Flick.

El partido del 20 de diciembre se jugará en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, hogar de los Dolphins de Miami de la NFL.

PUBLICIDAD

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha defendido el partido, diciendo que representa la oportunidad de adentrarse aún más en el mercado deportivo estadounidense.

Pero para Flick y sus jugadores, representa un viaje adicional antes de un corto descanso invernal. El Barcelona también viajará a Arabia Saudí para la Supercopa de España a partir del 7 de enero.

El volante azulgrana Frenkie de Jong también criticó jugar el partido en Estados Unidos al advertir que los jugadores ya están sobrecargados con viajes y un apretado calendario de partidos.

Al igual que el Barcelona, el Villarreal también compiete en la Liga de Campeones esta temporada.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha dicho que contemplan que el partido internacional sea un evento anual. La Liga ha fletado aviones para llevar a Florida lo que estima serán entre 2,000 y 3,000 aficionados del Villarreal, el equipo local.

El Barcelona enfrentará a Girona en La Liga el sábado.