La racha récord de Lionel Messi en la MLS, de al menos dos tantos en cinco partidos consecutivos, se cortó el miércoles en la goleada de 3-0 sufrida por el Inter Miami ante Cincinnati.

Cincinnati consiguió un gol en la primera mitad por parte de Gerardo Valenzuela y dos en la segunda por medio del brasileño Evander.

Así, Cincinnati se mantuvo un punto detrás del Union, que lidera la Conferencia Este con 46. El Union superó 2-1 a Montreal también el miércoles.

La derrota puso fin a una racha de cinco triunfos consecutivos del Inter Miami, que ocupa el quinto lugar en el Este con 38 unidades.

“Creo que claramente hoy hemos sido superados. Desde el principio del partido nos costó mucho, sobre todo en los goles individuales, poder ganarlo”, reconoció el técnico de las Garzas, Javier Mascherano.

El estratega argentino consideró posible que su equipo haya resentido el exceso de actividad reciente, tras su participación en el Mundial de Clubes.

“Puede ser que una de las razones sea el que, bueno, físicamente venimos con un trajín muy grande y a la larga se termina pagando”, comentó “Lamentablemente no hicimos el partido que queríamos. Ellos desde el comienzo nos pusieron todo el tiempo bajo presión, no encontramos, no estábamos frescos, no pudimos estar lúcidos. La verdad es que nos han ganado muy bien”.

Messi es el primer jugador en la historia de la MLS en tener una racha de al menos dos goles en más de cuatro partidos. Estaba empatado en la cima de la tabla de goleadores de la liga, con 16 dianas en 17 cotejos.

El astro argentino sólo ha jugado en tres partidos contra Cincinnati desde que llegó a la MLS, pero el equipo de Ohio ha complicado las cosas para el futbolista ocho veces galardonado con el Balón de Oro.

Cincinnati abrió el marcador cuando Valenzuela colocó en un ángulo su disparo desde el lado izquierdo del área para su quinto gol de la temporada.

El primer disparo de Messi llegó en el último minuto del tiempo de descuento de la primera mitad y aterrizó cómodamente en los brazos del portero Roman Celentano.

El 14º gol de la temporada por parte de Evander, y su 50º en la MLS, puso a Cincinnati por delante 2-0 cuando habían transcurrido menos de cinco minutos del segundo tiempo.

Cincinnati tomó también una ventaja de dos goles el sábado contra Columbus, pero perdió 4-2 ante el Crew.

Esta vez, mantuvo la ventaja al neutralizar el ataque de Inter Miami, liderado por Messi.

Evander selló la victoria cuando hizo el 3-0 tras un rebote cuando el disparo de Luca Orellano pegó en el portero.

Messi tuvo una oportunidad a los 78, pero su disparo a quemarropa fue atajado por un Celentano que se lanzó adecuadamente.

A sus 38 años, Messi ha jugado más de 90 minutos en ocho partidos consecutivos, incluidos cuatro del Mundial de Clubes.

Cincinnati jugó sin el segundo máximo goleador Kevin Denkey debido a una lesión en una pierna.

El sábado, Inter Miami se enfrenta a los Red Bulls de Nueva York.

Otros resultados

Un minuto después de que Petar Musa había dado la ventaja a Dallas, el venezolano Josef Martínez anotó para que los Earthquakes de San José rescataran el empate 2-2.

Con un tanto del costarricense Alonso Martínez en los descuentos, New York City FC superó 2-1 a Orlando City.

El español Pep Biel aportó su primer doblete en la MLS y Charlotte superó 2-1 a a DC United, que anunció en la jornada el nombramiento del suizo René Weiler como su prókximo técnico.

Los Red Bulls remontaron para vencer 5-3 al Revolution de Nueva Inglaterra, pese a un tanto del ecuatoriano Leo Campana.

Real Salt Lake superó 1-0 a los Timbers de Portland. También por la mínima, Los Ángeles FC venció a Minnesota United y Toronto derrotó a San Diego.

Además, Atlanta United igualó 2-2 con el Fire de Chicago; Austin doblegó 2-1 al Galaxy de Los Ángeles; los Rapids de Colorado empataron 3-3 ante los Sounders de Seattle, y Nashville goleó 3-0 al Crew de Columbus, mismo resultado con que los Whitecaps de Vancouver doblegaron al Dynamo de Houston.