Ginebra. A 100 días de la Copa Mundial de la FIFA, la guerra de Irán ha añadido un nuevo nivel de complejidad al torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La forma en que el conflicto afectará al acontecimiento deportivo más visto del mundo es el último problema al que se enfrentan los organizadores, que ya están lidiando con la violencia de los cárteles en una de las ciudades anfitrionas de México, con la reducción de los planes de organizar festivales para los aficionados en Estados Unidos y con las críticas de los seguidores por el aumento de los precios de las entradas.

Los responsables de los equipos clasificados se reunirán esta semana en Atlanta con el personal de la FIFA. El torneo dará comienzo el 11 de junio, cuando México se enfrente a Sudáfrica en Ciudad de México. Será el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, frente a las 32 del anterior torneo, celebrado en Qatar.

He aquí algunas de las cuestiones que han sido objeto de escrutinio al iniciarse la cuenta atrás.

Un telón de fondo de tensión geopolítica

No es raro que la política internacional eclipse un acontecimiento deportivo mundial como la Copa del Mundo, al menos en los primeros compases, antes de que la acción futbolística acapare los titulares.

En 2022, el trato de Qatar a los trabajadores migrantes y a la comunidad LGBTQ+ acaparó titulares fuera del terreno de juego. Los derechos LGBTQ+, la anexión de Crimea y el envenenamiento de un espía en Gran Bretaña estuvieron en el punto de mira cuando Rusia organizó el torneo en 2018.

En Brasil en 2014 y en Sudáfrica en 2010 hubo preocupación por la delincuencia y la seguridad.

El torneo de 2026 parece que arrancará en un contexto de tensiones políticas entre Estados Unidos y las naciones participantes.

Muchos se han visto afectados por los aranceles. Algunos se enfrentan a restricciones de viaje. Dinamarca, que aún puede clasificarse a través de los playoffs en marzo, se ha visto sacudida por los llamamientos del presidente Donald Trump para que Estados Unidos se haga cargo de Groenlandia. UU en un conflicto militar con Irán, uno de los primeros equipos en clasificarse.

La situación de Irán en el Mundial no está clara

Irán jugará dos partidos de la fase de grupos en Inglewood (California) y uno en Seattle.

Sin embargo, no se sabe con certeza si el equipo iraní acudirá a Estados Unidos.

“Lo que es seguro es que, después de este atentado, no se puede esperar que miremos al Mundial con esperanza”, declaró el máximo responsable del fútbol iraní, Mehdi Taj, el pasado fin de semana, mientras Estados Unidos e Israel lanzaban ataques coordinados que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y de decenas de altos cargos más.

Aun así, Irán no ha anunciado su retirada del torneo, algo que ningún equipo clasificado ha hecho en los últimos 75 años. Irán, el segundo equipo mejor clasificado de Asia, quedó encuadrado en un grupo con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

“Realmente no me importa” si Irán participa, dijo Trump a Politico el martes. “Creo que Irán es un país muy derrotado. Están funcionando con humo”.

La FIFA no respondió inmediatamente a una solicitud sobre si funcionarios de la federación iraní asistieron al taller de Atlanta.

Los festivales de fans se adelantan

Los festivales de aficionados han sido una parte fundamental de la experiencia de la Copa Mundial en las dos últimas décadas. Ofrecen a miles de aficionados sin entradas la oportunidad de participar en el ambiente de la Copa Mundial reuniéndose para ver los partidos en pantalla grande.

Algunos de esos planes se están reduciendo ahora en Estados Unidos.

Nueva York/Nueva Jersey eliminó su Fan Fest en Jersey City, Nueva Jersey, a pesar de que había empezado a vender entradas para un evento que estaba previsto que estuviera abierto todos los días del torneo.

La planificación de la venta de entradas no tenía precedentes en las zonas de aficionados de la Copa Mundial, cuya entrada era gratuita desde su inauguración en la edición de 2006 en Alemania.

Seattle redujo su plan original y lo reprogramó para lugares más pequeños, y Boston recortó su evento a 16 días.

El jefe de operaciones del comité anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA de Miami declaró durante una comparecencia ante el Congreso el 24 de febrero que podría cancelar su evento si no recibía fondos federales en un plazo de 30 días. El subjefe de policía de Kansas City (Misuri), Joseph Maybin, declaró que la ciudad necesitaba fondos federales de inmediato para preparar la seguridad.

Los republicanos de la Cámara de Representantes dijeron que el dinero federal podría verse retenido por el cierre parcial del gobierno del Departamento de Seguridad Nacional, causado por la insistencia de los demócratas en imponer restricciones a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Peligran los juegos de Foxborough

El estadio de los New England Patriots en Foxborough, Massachusetts, albergará siete partidos de la Copa Mundial, empezando por el Haití-Escocia del 13 de junio y terminando con un partido de cuartos de final el 9 de julio. Ése es el plan de la FIFA.

La Junta Selecta de Foxborough se ha negado a conceder un permiso para los partidos de la Copa Mundial en el estadio y ha fijado el 17 de marzo como fecha límite para que se le paguen 7.8 millones de dólares, lo que la ciudad calcula que será el coste de la policía y otros gastos. Foxborough dijo que no formaba parte del acuerdo de organización de la FIFA con Boston.

Presión contra los precios de las entradas de la FIFA

La FIFA tiene que llenar unos 7 millones de asientos para los partidos de la Copa Mundial y el mes pasado dijo que había recibido 500 millones de solicitudes de entradas. El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha proclamado que las entradas para los 104 partidos están agotadas y, sin embargo, algunos aficionados recibieron correos electrónicos la semana pasada en los que se ofrecía un plazo adicional de 48 horas para la venta de entradas.

En diciembre, los precios de la FIFA oscilaban hasta los 8,680 dólares por entrada. Tras las críticas recibidas, la FIFA dijo que ofrecerá unos cientos de entradas de $60 para cada partido a las 48 federaciones nacionales del torneo. Esas federaciones decidirán cómo distribuirlas entre sus aficionados más fieles que asistieron a partidos anteriores.

La mayoría de los asientos de la plataforma de reventa de entradas de la FIFA -que pretende eliminar el mercado secundario y hacer ganar a la FIFA un 15% extra en concepto de comisiones de compradores y vendedores- superan con creces la barrera de los 1,000 dólares.

Violencia de los cárteles en México

La capacidad de México para coorganizar la Copa del Mundo ha estado en tela de juicio tras el aumento de la violencia registrado la semana pasada en el estado de Jalisco a raíz de la muerte de un poderoso jefe de un cártel a manos del ejército.

La capital del estado, Guadalajara, acogerá cuatro partidos de la fase de grupos.

El gobierno de México insiste en que el Mundial no se verá afectado y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no hay riesgo para los aficionados que acudan al torneo.

Infantino dijo a Sheinbaum que confía plenamente en México como anfitrión de la Copa Mundial.

El dirigente de la FIFA ha prometido en repetidas ocasiones que la Copa Mundial de 2026 será la más grande e integradora.

