Washington. El presidente Donald Trump recibió el viernes el nuevo Premio de la Paz de la FIFA durante el sorteo de la Copa Mundial de 2026, lo que le da al espectáculo futbolístico que prepara los enfrentamientos para el torneo cuatrienal un toque aún más trumpiano.

Trump, quien ha hecho campaña abiertamente para el Premio Nobel de la Paz, era el gran favorito para ganar el recién creado premio de la FIFA. Él y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aliados cercanos, e Infantino había dejado claro que creía que Trump debería haber ganado el Nobel por sus esfuerzos para negociar un alto el fuego en Gaza.

“Este es su premio, este es su premio de la paz”, dijo Infantino.

Infantino ha hablado repetidamente del fútbol como unificador del mundo, pero el premio se aleja del enfoque tradicional de la federación en el deporte.

Trump declaró a la prensa a su llegada al Kennedy Center que desconocía si recibiría el premio y añadió: “No necesito premios. Solo quiero salvar vidas”.

La FIFA ha descrito el premio como uno que recompensa a “individuos que han realizado acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, han unido a personas de todo el mundo”.

Donald Trump ha recibido el premio en momentos en los que su administración está bajo escrutinio por los ataques letales contra presuntos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico y mientras Trump endurece su retórica contra los inmigrantes. ( Jacquelyn Martin )

El Nobel de este año fue finalmente otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien declaró poco después de recibir el premio que lo dedicaba en parte a Trump por “su decidido apoyo a nuestra causa”.