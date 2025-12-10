Los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) se proclamaron el martes campeones del torneo de fútbol masculino de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) al vencer 2-0 a los Vaqueros de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón, en la final del San Juan Championship Falla LAI 2025.

Desde temprano, la escuadra dirigida por Urayoan Ortiz dio señales de control y enfoque al ser la primera en llegar a la Academia Quintana y la primera en pisar el terreno para su calentamiento. Noventa minutos más tarde, el conjunto amarillo y verde celebraba el campeonato.

Los goles llegaron en la segunda mitad. Carlos Siaca Ayala abrió el marcador al minuto 50 y Jensen Liques Cruz selló la victoria al 84. Bayamón, debutante en una final de la LAI, ofreció resistencia y mostró orden, pero no logró romper la defensa tigresa.

“Cada campeonato es especial. Este lo es aún más porque se me gradúan ocho jugadores que han estado conmigo prácticamente desde los 10 años”, dijo Ortiz tras el partido, antes de ser interrumpido por un tradicional baño de agua y hielo de sus jugadores.

El encuentro transcurrió con intensidad, respeto y un ambiente de camaradería entre ambos equipos y sus fanaticadas. Tras el pitazo final, jugadores de la UIPR felicitaron a los Vaqueros por su temporada, mientras Bayamón respondió con un túnel de honor durante la premiación.

“Al coach Fernando Reyes Correa, tremendo trabajo este año. Fue una gran temporada”, añadió Ortiz.

Siaca Ayala, elegido Jugador Más Valioso del partido, destacó la resiliencia del grupo. “Fue un campeonato cuesta arriba. Empezamos como no queríamos, pero supimos responder”, expresó.

La UIPR también celebró a Kevin Torres como Jugador Más Valioso de la temporada, tras liderar el torneo en goles.

El podio lo completaron los Tarzanes de la UPR de Mayagüez, que superaron 2-1 a los Gallitos de la UPR de Río Piedras en el partido por el tercer lugar.