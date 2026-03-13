Ginebra. En respuesta a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, el equipo nacional de fútbol de Irán dice que “nadie puede excluirlo” de jugar en la Copa Mundial masculina en Estados Unidos.

En cambio, un post en la cuenta oficial de Instagram del equipo el jueves sugirió que tal vez el equipo estadounidense debería ser excluido después de que Trump indicara que el país anfitrión no podía garantizar la seguridad de los jugadores iraníes.

Trump escribió en un post en las redes sociales el jueves que el equipo iraní era bienvenido en la Copa del Mundo a pesar de la guerra en curso con Irán, pero que “realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad.”

PUBLICIDAD

Irán jugará sus tres partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial en Estados Unidos, país coanfitrión del torneo junto con México y Canadá.

La guerra regional ha puesto en duda la capacidad de Irán para cumplir con su inscripción en el Mundial, y el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, declaró esta semana a la televisión estatal que las circunstancias actuales impedían jugar.

Pero la réplica del equipo iraní en Instagram confirmó que todavía quiere participar, y señaló que el torneo está dirigido por la FIFA, no por Trump o Estados Unidos.

“La Copa Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un país concreto”, afirma el mensaje. “Ciertamente, nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es uno que simplemente lleva el título de ‘anfitrión’, pero carece de la capacidad de proporcionar seguridad a los equipos que participan en este evento mundial”.

Irán tiene previsto jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio, antes de terminar la fase de grupos en Seattle contra Egipto el 26 de junio.

Mensajes mixtos

Los mensajes contradictorios de Trump sobre el tema incluyen decir la semana pasada “realmente no me importa” si Irán juega, y luego asegurar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la Casa Blanca el martes que el equipo de Irán era bienvenido.

Irán es una potencia del fútbol asiático, ocupa el puesto 20 del mundo según la FIFA y se ha clasificado para su cuarta edición consecutiva de la Copa Mundial.

PUBLICIDAD

La federación iraní de fútbol ha planeado utilizar un campamento base del torneo en Arizona, en el Complejo Deportivo Kino de Tucson.

Antes del Mundial, los responsables del fútbol iraní tienen previsto asistir al congreso anual de la FIFA el 30 de abril en Vancouver. La federación iraní no pudo asistir a las reuniones celebradas en Atlanta la semana pasada para ayudar a los equipos a prepararse para el torneo de 48 naciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.